Das sind die vier "Bauer sucht Frau International"-Paare

Bei Bauer sucht Frau International ging es auch in der siebten Staffel wieder um große Gefühle, herzerwärmende Momente und manchmal auch um einen herben Rückschlag. Insgesamt sieben Landwirte und Landwirtinnen weltweit machten sich auf die Suche nach der Liebe, angeleitet von Moderatorin Inka Bause (56). Und tatsächlich haben vier Paare auch nach Ende der Hofwoche weiter an ihrem Glück gearbeitet: Björn und Lea, Marco und Sabine, Carmen und Patrick sowie Martin und Vanessa sind weiterhin verliebt. Ganz besonders romantisch lief es für Marco und Sabine in Namibia. Trotz einer anfänglichen Herausforderung, da eine zweite Hofdame kurzfristig absagen musste, fanden die beiden schnell zueinander. Heute fühlen sie sich wie ein Traumpaar.

Doch nicht alle Liebesanbahnungen erlebten ein Happy End. Olaf und Anna hatten sich zunächst hervorragend verstanden, doch ihre unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen führten dazu, dass sie getrennte Wege gingen. Ähnlich erging es Olaf aus Florida, der zwar die Hofwoche mit einer bestimmten Kandidatin abgeschlossen hatte, danach aber ebenfalls mit unterschiedlichen Lebensentwürfen konfrontiert wurde. Trotzdem scheint auch er die Hoffnung auf die Liebe nicht aufgegeben zu haben. Für Roger aus Teneriffa endete die Show sogar ohne Partnerin, was ihn jedoch nicht entmutigt. Mit Humor und Optimismus hält er weiterhin Ausschau nach der passenden Frau an seiner Seite.

Dass "Bauer sucht Frau International" weltweit für Herzklopfen sorgt, liegt nicht zuletzt am ansprechenden Konzept der Show. Bereits in dieser Staffel lernten die Zuschauer faszinierende Orte kennen – von malerischen Weinbergen in Italien über exotische Bananenplantagen in Namibia bis hin zu tropischen Stränden auf Bali. Die Kandidaten brachten dabei nicht nur ihre Höfe, sondern auch ihre Sehnsucht nach einer erfüllenden Partnerschaft dem Publikum näher. Seit Jahren begleitet Inka die Teilnehmer bei ihren Höhen und Tiefen und hat sich dabei längst als unverzichtbare Vertraute und Moderatorin etabliert, die mit Fingerspitzengefühl durch das emotionale Abenteuer führt.

RTL Lea und Björn, "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten 2025

RTL Martin und Vanessa, "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten 2025

RTL Marco und Sabine, "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten 2025

