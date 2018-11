Micky Maus ist stolze 90 Jahre alt. Am 18. November 1928 hatte die berühmte Zeichentrick-Figur ihren allerersten Film-Auftritt. In dem Animations-Streifen "Streamboat Willie" feierte der Mäuserich sein Leinwand-Debüt und wurde dadurch zum absoluten Kult. Bis heute zaubert der kleine Held Kindern aus aller Welt ein Lächeln ins Gesicht. Promiflash blickt nun auf die lange Karriere des Film-Stars zurück und nennt euch fünf Fakten, die vermutlich nur echte Vollblut-Fans kennen.

Der Name

Wer hätte das gedacht? Beinahe hätte der Produzent Walt Disney die Maus doch tatsächlich nicht Micky oder Mickey – wie sie in Amerika heißt – sondern Mortimer genannt. Erst in letzter Minute taufte er sie auf den Namen Micky.

Musik-Karriere

Micky überzeugte nicht nur mit seinem schauspielerischen Talent, sondern auch mit seiner Musik. 1979 brachte Disneyland Records ein Album mit dem Titel "Mickey Mouse Disco" heraus. Auf der Platte waren Disco-Hits wie "Zip-a-Dee-Doo-Dah" und "It’s a Small World“. Dafür bekam der Kinder-Held gleich mehrfach Platin.

Ja, Micky war und bleibt einfach Everybody's Darling und wickelt bis heute auch internationale Stars mit seinem Charme um den Finger. Als er am 6. Oktober dieses Jahres in Los Angels sein großes Jubiläum feierte, herrschte auf dem Red Carpet Promi-Auflauf. Stars wie die Pitch Perfect-Darsteller Syklar Astin und Anna Camp (36) oder Schauspielerin Kristen Bell (38) rissen sich darum, ein Foto mit dem Mäuserich zu machen.

Die Stimme

Außerdem war Micky die erste Zeichentrickfigur, der eine Stimme verliehen wurde. Die kam allerdings erst ein Jahr nach ihrem Film-Debüt zum Einsatz. Bei "Streamboat Willie" war sie noch stumm. 1929 erschien dann "The Karnival Kid", in dem die süße Maus endlich munter drauflos plapperte. Synchronisiert wurde sie dabei von keinem Geringeren als Walt Disney höchstpersönlich. Übrigens, ihre ersten Worte waren: "Hot Dogs".

Liebesleben

Micky hatte natürlich auch häufig Auftritte mit seiner besseren Hälfte. Ein paar lange Wimpern, eine niedliche Schleife in den Haaren – so eroberte Minnie Maus das Herz von Micky im Sturm. Tatsächlich waren die zwei sogar verheiratet. Doch laut ihrem Schöpfer Walt Disney hielten die beiden Zeichentrickfiguren dies ganz bewusst geheim.

Bekanntheit

Dass sich Micky besonders bei den Kids größter Beliebtheit erfreut, ist längst kein Geheimnis mehr. Aber wer hätte gedacht, dass er sogar dem Weihnachtsmann den Rang abläuft. Mehrere Umfragen ergaben, dass die Maus von Kindern aus aller Welt eher erkannt wird als der Weihnachtsmann.

