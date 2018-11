Lang, lang ist's her! Fußball-Star Mario Götze (26) ist nicht erst seit vorgestern im Geschäft. Bereits mit drei Jahren begann er im Verein zu kicken. 19 Jahre später wurde er von Bundestrainer Joachim Löw (58) in den Kader für die Weltmeisterschaft 2014 berufen – und holte im Finale gegen Argentinien den WM-Sieg für Deutschland. Sein Talent als Torschütze stellte er damals auch als Bundesliga-Spieler bei Borussia Dortmund unter Beweis. Jetzt teilte er mit seinen Fans einen Rückblick aus der Zeit als Anfänger in der obersten Spielklasse!

Auf Instagram veröffentlichte Mario zwei Bilder von sich mit süßen 17 auf dem Fußballplatz. "Vor neun Jahren gab ich mein Bundesliga-Debüt. Danke für die Unterstützung in dieser Zeit", schrieb er zu den Fotos. Seine Fans reagierten erstaunt auf sein Flashback und konnten kaum fassen, wie schnell die Zeit vergangen ist. "Wie lange das schon wieder her ist" und "Mitte zwanzig und schon zehn Jahre Profi", heißt es in nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Bis heute ist der 26-Jährige der neuntjüngste jemals in der Bundesliga eingesetzte Spieler. Auch sein Bruder Felix (20) hat sich mittlerweile als Nachwuchsprofi etabliert. Vor Kurzem gelang ihm sein erstes Bundesliga-Tor. Das widmete er natürlich seinem Vorbild: Mario. "Ich wäre nicht hier ohne ihn – ohne seine Tipps. Das Tor ist für ihn", berichtete der Blondschopf im Sport1-Interview.

Instagram / mariogotze Jürgen Klopp und Mario Götze bei Marios erstem Bundesliga-Spiel 2009

Emilio Andreoli/Getty Images Mario Götze während der UEFA Europa League

ActionPress / Eibner-Pressefoto; Getty Images / AFP Contributor Felix und Mario Götze, Brüder und Fußballprofis

