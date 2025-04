Sauna und Massagen: So hält sich Mario Götze fit und gesund

Mit 32 gehört Mario Götze im deutschen Fußball schon zum alten Eisen. Bei seinem aktuellen Verein Eintracht Frankfurt läuft der Kicker aber aktuell zu neuen Höchstformen auf. Das komme nicht von ungefähr, meint Mario selbst. "Natürlich bin ich etwas älter geworden. Aber mein Verständnis für das, was mir guttut, ist auch deutlich besser geworden. Ich pflege meinen Körper sehr intensiv", erklärt er gegenüber Sport Bild. Dazu gehören regelmäßige Wärmebehandlungen und Massagen. Auch besuche der ehemalige Nationalspieler öfter als früher die Sauna. Neben dem Fußball halte er sich auch mit Kampfsport und Krafttraining unter Anleitung seines Personaltrainers fit.

Sport sei aber nicht alles, um fit zu bleiben. Auch die richtige Ernährung spiele eine Rolle, so Mario. "Ich lege großen Wert auf meine Ernährung und Tagesroutinen. Ich habe einen strikten Ernährungsplan, weiß aber genau, was mir guttut", betont er. Sein Frühstück bestehe häufig aus Porridge mit Joghurt und Früchten – auf die Ausgewogenheit komme es an. Genauso wichtig seien auch Routinen, wie beispielsweise feste Schlafenszeiten: "Ich gehe – wenn möglich – immer zu einer ähnlichen Zeit schlafen. Und stehe auch immer zu einer ähnlichen Zeit auf. Das gibt mir einen guten Rhythmus."

All das macht Mario zu einem unverzichtbaren Spieler seines Teams – und er wird der Bundesliga bestimmt noch ein paar Jahre erhalten bleiben. Immerhin blickt der gebürtige Bayer auf eine beeindruckende Karriere unter anderem bei Borussia Dortmund, dem FC Bayern München und letztlich auch in der Nationalmannschaft zurück. Außerhalb des Fußballstadions kann er sich voll und ganz auf seine Familie verlassen. Mit seiner Frau Ann-Kathrin (35) ist Mario seit 2019 verheiratet. Gemeinsam haben die beiden zwei kleine Kinder. Sein Nachwuchs sei für den Profisportler unverzichtbar, wie er in einem Interview mit RTL verriet. "Es ist superschön, wenn man sieht, wie die beiden schon miteinander interagieren und spielen. Ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen", schwärmte er in dem Gespräch.

Getty Images Mario Götze im September 2023

Instagram / annkathrin Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihren Kindern Gioia und Rome

