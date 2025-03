Für Mario Götze ist ein Leben ohne seine Kids unvorstellbar

Mario Götze (32) genießt das Leben als zweifacher Vater in vollen Zügen. Der Fußballstar plauderte im Interview mit RTL/ntv offen über den Alltag mit seinen Kindern Rome (4) und Gioia sowie über die Herausforderungen und Freuden des Familienlebens. "Es ist super schön, wenn man sieht, wie die beiden schon miteinander interagieren und spielen. Ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen", schwärmte er. Sowohl für ihn als auch für Ann-Kathrin Götze (35), die seit 2019 seine Ehefrau ist, war von Anfang an klar, dass sie kein Einzelkind wollen, da beide selbst in großen Familien aufgewachsen sind. Dennoch gibt Mario zu, dass zwei Kinder zu haben, deutlich turbulenter sei: "Ein Kind ist gefühlt kein Kind, aber bei zweien wird es multipliziert."

Neben seiner Rolle als engagierter Vater denkt Mario auch über seine berufliche Zukunft nach, denn auch in seinem Sportlerleben könnte bald ein neues Kapitel beginnen. Einen weiteren Wechsel zu einem deutschen Verein hält der Weltmeister von 2014 für unwahrscheinlich, vielmehr begeistern ihn die Entwicklungen in der Major League Soccer (MLS) in den USA. "Ich finde Amerika spannend, grundsätzlich als Markt, aber auch, was sich da entwickelt mit der MLS", so der Fußballer. Wo die Familie nach seiner aktiven Karriere sesshaft werden möchte, bleibt vorerst offen: "Wir haben uns in München und Düsseldorf super wohlgefühlt und tun das jetzt auch in Frankfurt. Aber die Zukunft steht in den Sternen."

Ann-Kathrin und Mario, die seit 2012 ein Paar und seit 2019 Eltern sind, stellen ihre Familie mittlerweile in den Mittelpunkt ihres Lebens. Nach der Geburt von Töchterchen Gioia berichtete Ann-Kathrin, wie schnell sie sich in ihrer Rolle als Zweifach-Mutter eingefunden habe, obwohl die Entbindung nicht wie geplant verlaufen sei. Nach Sohn Rome, der 2020 geboren wurde, sei ihre Familie mit der kleinen Gioia nun komplett. "Wir sind vollständig", hatte die Influencerin einst auf Instagram klargestellt. Mario scheint auch für die alltäglichen Herausforderungen des Familienlebens bestens vorbereitet und nennt seine Kinder den größten Schatz seines Lebens.

Instagram / mariogotze Mario Götze mit seiner Tochter Gioia

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze mit ihrem Mann Mario und den Kindern Rome und Gioia

