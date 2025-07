Haartransplantation? Mario Götze hat veränderten Haaransatz

Der Fußballer Mario Götze hat sich offenbar einer Haartransplantation unterzogen. Wie Bild und andere Medien berichteten, war die Veränderung seines Haaransatzes beim Trainingsstart mit seinem Verein Eintracht Frankfurt deutlich sichtbar. Obwohl die Haare des 33-Jährigen nach der Behandlung noch kurz sind, wirkt Marios zuvor schüttere Stirnpartie jetzt deutlich voller. Der Sportler selbst hat sich bislang nicht zu dem Eingriff geäußert.

Bei einer Haartransplantation werden Haarfollikel von einer dichteren Stelle entnommen und in Bereiche mit schütterem Haar eingesetzt. Der Eingriff erfordert in der Regel, dass das gesamte Kopfhaar abrasiert wird – so wie es auch bei Mario zu sehen ist. Während erste Verbesserungen bei dem Fußballer bereits zu erkennen sind, wird das endgültige Ergebnis erst in einigen Monaten sichtbar sein. Mario trug seine Haare seit Jahren kurz, wobei seine Geheimratsecken zuletzt deutlich aufgefallen waren.

Im Jahr 2014 schrieb Mario Fußballgeschichte, als er das entscheidende Tor im WM-Finale gegen Argentinien erzielte. Die Worte von Bundestrainer Joachim Löw (65), bevor er ihn einwechselte, bleiben unvergessen: "Zeig der Welt, dass du besser bist als Messi (38)." Mit gerade einmal 22 Jahren machte ihn dieser Moment zum Nationalhelden. Während der Fußballprofi auf dem Platz regelmäßig für Schlagzeilen sorgte, ist er privat eher bodenständig geblieben: Er lebt zurückgezogen mit seiner Frau Ann-Kathrin (35) und den gemeinsamen Kindern.

Getty Images Mario Götze im März 2023

Getty Images Mario Götze im September 2023

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze mit ihrem Mann Mario und den Kindern Rome und Gioia

