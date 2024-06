Süßes Familienfoto: Ann-Kathrin Götze feiert ihren Mario

Ann-Kathrin Götze (34) kriegt von ihrem Liebsten Mario Götze (32) gar nicht genug. Zu seinem Geburtstag teilt die Spielerfrau nun ein niedliches Familienfoto mit den Fans auf Instagram. Zu sehen sind die zwei Eheleute in modischen schwarz-weißen Outfits, während sie ihre beiden Sprösslinge Rome (3) und Gioia auf den Armen tragen. "Wir feiern dich heute und jeden Tag", kommentiert die Influencerin den süßen Schnappschuss. Ihre Bewunderer sind begeistert von dem süßen Spiegel-Selfie. "Happy Birthday! Was für eine tolle Familie", gratuliert ein User unter dem Beitrag.

Im Herbst des vergangenen Jahres kam die kleine Gioia zur Welt. Bruder Rome hat sich an die veränderte Situation zu Hause gut angepasst und schlägt sich als großer Bruder toll, wie Mario kurz nach der Geburt seiner Tochter stolz gegenüber Gala verkündete. "Er ist von Beginn an sehr neugierig gewesen und kümmert sich unheimlich liebevoll um seine kleine Schwester", schwärmte der Eintracht-Frankfurt-Spieler. Und auch Ann-Kathrin sprach in den höchsten Tönen von ihrem Ältesten: "Rome ist auch eine großartige Hilfe für uns. Er füllt die Rolle des großen Bruders bereits so großartig aus, was uns als Eltern unheimlich stolz macht."

Das Familienleben der vier Götzes scheint also mehr als harmonisch – gibt es da vielleicht die Chance auf weiteren Familienzuwachs? Diese Frage stellten sich kürzlich auch die Fans des WM-Helden und dem Social-Media-Star. Doch in einem Q&A auf Instagram machten die beiden deutlich: "Nein, wir sind vollständig."

Instagram / annkathrin Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihren Kindern Gioia und Rome

Getty Images Mario Götze und Ann-Kathrin Götze, 2022

