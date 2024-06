Schon vier! So feiert Ann-Kathrin Götze Romes Geburtstag

Wie die Zeit doch vergeht: Ann-Kathrin Götze (34) feiert an diesem Mittwoch schon den vierten Geburtstag ihres Sohnes Rome Götze. In ihrer Instagram-Story teilte die Mama ein Foto vom Geburtstagstisch für ihren Erstgeborenen, wobei sich die Lieblingsfarbe des Fußballsprösslings erahnen lässt: Eine mit blauem Zuckerguss überzogene Torte steht auf dem Tisch zwischen vielen blauen Luftballons, wobei ein Ballon in der Form einer Vier nicht fehlen darf – natürlich ebenfalls in Blau. "Weil heute von jemand Besonderem der vierte Geburtstag ist", schreibt die Influencerin zu dem Bild.

Ann-Kathrin befüllt an diesem Tag ihre Story mit weiteren Bildern, die Rome (4) in verschiedenen Altern zeigen. "Unglaublich, wie schnell die letzten Jahre vergangen sind", schrieb Ann-Kathrin zu einer Aufnahme, auf der ihr Sohn noch deutlich jünger ist. "Mein für immer Pizza-Date", kommentiert sie ein Selfie, das sie und ihr Söhnchen genüsslich beim Pizzaessen zeigt. Die Spielerfrau gibt ihren Followern häufig Einblick in den Alltag der Familie Götze. Eine Sache ist auf den gemeinsamen Bildern wohl kaum zu übersehen: Der Vierjährige scheint seinem Papa Mario Götze (32) wie aus dem Gesicht geschnitten zu sein! Das sehen auch die Follower der 34-Jährigen: "Ohne Zweifel Mini-Mario", kommentierte ein Nutzer ein Foto von dem Ehepaar und ihrem Sohn, während ein anderer begeistert "ganz der Papa" dazu schrieb.

Auch der Fußballstar selbst ist mächtig stolz auf seinen Nachwuchs! Besonders darüber, wie toll sich Rome in seine Rolle als großer Bruder eingefunden hat, scheint den Eintracht-Frankfurt-Spieler zu freuen, wie er gegenüber Gala verriet: "Er ist von Beginn an sehr neugierig gewesen und kümmert sich unheimlich liebevoll um seine kleine Schwester." Die ehemalige Germany's Next Topmodel Kandidatin und der 32-Jährige heirateten im Jahr 2018. Mit Rome wurde das prominente Pärchen 2020 zum ersten Mal Eltern – Töchterchen Gioia machte die junge Familie im Oktober vergangenen Jahres komplett.

Instagram / annkathrin Geburtstagstisch für Ann-Kathrin Götzes Sohn Rome im Jahr 2024

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin und Mario Götze mit ihren Kindern Gioia und Rome

