Wie süß! Ann-Kathrin Götze kuschelt mit Töchterchen Gioia

Das ist doch zum Dahinschmelzen! Ann-Kathrin Götze (34) postet süße Einblicke aus dem Familienurlaub mit ihrem Mann Mario Götze (31) und dem gemeinsamen Nachwuchs Rome Götze (3) und Gioia. In Dubai lassen die vier gerade ihre Seele baumeln und genießen die "Familientage", wie das Model ihren Beitrag kommentiert. Auf dem putzigen Foto hält Ann-Kathrin ihre kleine Tochter im Arm, die im vergangenen Oktober zur Welt kam. Während Gioia an einem Brötchen knabbert, lächeln sich Mama und Tochter strahlend an. Sommerlich gekleidet genießen sie den Urlaub in vollen Zügen!

Doch damit nicht genug: Die Zweifachmama teilt ein weiteres Bild, das sie gemeinsam mit ihrem Liebsten Mario und den beiden Kids Rome und Gioia zeigt. Die 34-Jährige umarmt ihren kleinen Sohn, während der Fußballer die kleine Gioia im Arm hält und im Hintergrund steht. Die Kleine ist zuckersüß am Lachen – ihr Brüderchen Rome schaut verträumt in die Kamera. Den Followern gefallen die Urlaubsbilder total. Ein Fan schreibt: "Wunderschöne Familie!" Die Ähnlichkeit zwischen Mario und seiner Tochter findet ein Follower besonders auffällig, wie er kommentiert: "Wie auch die Maus Mario fast wie aus dem Gesicht geschnitten ist, süß!"

Dass die Familie Götze gern ihre freie Zeit in Dubai verbringt, ist bereits bekannt. Die Influencerin ist ein großer Fan der Stadt, wie sie vergangenes Jahr in ihrer Instagram-Story verriet: "Dubai ist ein so sicherer und schöner Ort. Eine Stadt mit so vielen Nationalitäten und Kulturen." In einer Fragerunde auf der Plattform bestätigte sie ihren Wunsch, in Dubai leben zu wollen. Als das Model Behauptungen bestätigen oder dementieren sollte, kam die Vermutung eines Followers: "Du ziehst nach Dubai." Sie antwortete mit: "100 Prozent wahr!" Der WM-Held wurde auf einer Pressekonferenz auf die Pläne seiner Frau angesprochen, worauf er nur antwortete: "Das ist mir neu."

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze mit ihrem Mann Mario und den Kindern Rome und Gioia

Instagram / annkathrin Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihren Kindern, 2023

