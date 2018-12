Das Jahr neigt sich dem Ende zu – Zeit für die TV-Legende Günther Jauch (62) mit der RTL-Sendung "2018! Menschen, Bilder, Emotionen" einen Blick auf die noch nicht ganz vergangenen 365 Tage zu werfen. Die Zuschauerquote war dabei allerdings so niedrig wie noch nie und sank auf einen Tiefstwert. Denn bei den Fans fiel der Jahresrückblick diesmal gnadenlos durch und erntete heftige Kritik in den sozialen Netzwerken.

In der Show "2018! Menschen, Bilder, Emotionen" fasst der 62-jährige Moderator traditionell und alljährlich die bedeutendsten Ereignisse der vergangenen zwölf Monate zusammen. So zumindest die Theorie. In der Praxis sah das wohl etwas anders aus. Neben mauen Themen konnte auch eine bunte Mischung an prominenten Gästen, wie Lilly Becker (42), Heino (79) oder auch Ingolf Lück (60), laut dem Medienmagazin dwdl.de bei den Supportern nicht punkten. Mit fast 200.000 weniger Zuschauer unterbot die Show ihren bisherigen Tiefpunkt aus dem Jahr 2016.

Auf Twitter machten sich enttäuschte Showliebhaber jetzt Luft. "Chapeau an alle, die das bis zum Ende durchhalten" oder "War langweilig, ich freue mich schon auf den nächsten Rückblick mit Lanz", zeigten zwei Nutzer ganz deutlich, was sie von der Darbietung hielten. Ein weiterer User fand klare Worte und fasste den Abend so zusammen, dass dies wohl kein Jahresrückblick war, sondern einfach die Vorstellung von vollkommen unbekannten Themen.

ActionPress/ Thomas Burg Günther Jauch und Heino bei der Sendung "2018! Menschen, Bilder, Emotionen"

Getty Images Lilly Becker und Günther Jauch bei "2018! Menschen, Bilder, Emotionen"

ActionPress/ Thomas Burg Ingolf Lück und Ekaterina Leonova, 2018

