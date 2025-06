Kurios: Kandidaten präsentiert "Wer wird Millionär?"-Tattoo

Die Quiz-Show Wer wird Millionär? hat in ihrer langen Geschichte schon so einige kuriose Momente erlebt, aber was Kandidatin Kerstin Führer nun präsentierte, ließ selbst Moderator Günther Jauch (68) staunen. Die Hobby-Quizzerin hatte sich nach 15 vergeblichen Bewerbungen aus Liebe zur Show und aus Frust ein Tattoo stechen lassen – ausgerechnet an ihrem Oberschenkel. Darauf zu sehen: eine stilisierte Quizfrage mit dem Text "Herr Jauch, wann laden Sie mich endlich als Kandidatin ein?" und dazu passenden Antwortmöglichkeiten. Beim Überraschungs-Special der Sendung zeigte sie ihm dieses Kunstwerk stolz und ließ die Fernsehzuschauer live an dem Moment teilhaben.

Die Quiz-Show-Legende konnte ihren Augen kaum trauen. Für einen kurzen Augenblick dachte Jauch sogar, das Tattoo könnte aufgemalt sein. Dies widerlegte Kerstin jedoch direkt: Seit September 2024 sei das Motiv, das sie als Liebeserklärung an die Sendung beschrieb, fester Bestandteil ihres Körpers. Damit hatte sie schließlich ihr Ziel erreicht. Auch wenn der 68-Jährige erstaunt sagte: "Aber sind Sie wahnsinnig? Das kriegen Sie ja gar nicht mehr weg!", zeigte er sich von ihrer Hartnäckigkeit beeindruckt – diese Kandidatin wird mit Sicherheit nicht so schnell in Vergessenheit geraten.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass der Moderator mit einem Tattoo anlässlich seiner beliebten Ratesendung überrascht wird. Im Dezember saß Kandidat Marcel Richter aus Leipzig auf dem heißen Stuhl – und der hat sich das ikonische "Wer wird Millionär?"-Logo auf seinem Allerwertesten verewigt. Was das Quiz angeht, lief es für ihn aber nicht so gut wie erhofft, denn letzten Endes gewann er von der erträumten Million gerade einmal 500 Euro. Nichtsdestotrotz verließ er den Rateplatz mit einem fröhlichen Lächeln, nachdem er Jauch mit seiner Tätowierung glücklich machen konnte.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch und WWM-Kandidatin Kerstin Führer, Juni 2025

RTL / Stefan Gregorowius "Wer wird Millionär?"-Kandidat Marcel Richter

