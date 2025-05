Nicht per Du? Deshalb wird Günther Jauch immer gesiezt

Diesen Samstagabend heißt es wieder: Bühne frei für Chaos und jede Menge Lacher, wenn Barbara Schöneberger (51), Günther Jauch (68) und Thomas Gottschalk (74) zur 46. Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" auf RTL zusammentreffen. Während das bewährte Trio vor laufender Kamera erneut ins Ungewisse startet – nicht einmal sie selbst wissen vorab, wer die Moderation übernimmt oder welche prominenten Gäste erscheinen –, gibt es abseits des Showspektakels eine Frage, die Fans seit Jahren beschäftigt: Warum wird Günther Jauch von nahezu jedem konsequent gesiezt? Selbst Kollegen, die seit Jahren mit dem TV-Moderator zusammenarbeiten, bleiben beim formellen "Herr Jauch", wie Barbara Schöneberger in einem RTL-Interview überrascht verriet.

Barbara Schöneberger brachte es dabei im Gespräch auf den Punkt: "Günther Jauch ist eine Instanz irgendwie. Man käme nicht auf die Idee, ihn zu duzen", beschrieb sie die ganz eigene Aura des beliebten Moderators. Nur sehr wenige Ausnahmen gibt es – Thomas Gottschalk etwa, der mit Günther Jauch bereits in den 80er Jahren eine legendäre Radioshow bei BAYERN 3 moderierte, und Waldemar Hartmann (77) dürfen ihn mit dem Vornamen ansprechen. Sogar Barbara Schöneberger selbst musste lange darauf warten, zum kleinen Kreis der Eingeweihten zu gehören. Günther Jauch selbst offenbarte vor wenigen Jahren in der RTL-Sendung "2019! Menschen, Bilder, Emotionen", dass für ihn das Siezen ganz normal sei und er im Fernsehen fast ausschließlich Thomas und kleine Kinder duze. Eine kleine Ausnahme gab es allerdings, als Frank Elstner (83) ihm vor zwei Jahren das Du angeboten hatte: "Ich darf also Frank sagen", scherzte Jauch vor laufender Kamera.

Abseits von Lampenfieber und Fernsehshow ist es Jauchs zurückhaltende und immer etwas feierliche Art, die das Konzept des Siezens in seinem Umfeld zu einer Art liebgewonnener Tradition gemacht hat. Obwohl er sich selbst eher distanziert gibt, wird von Wegbegleitern betont, wie herzlich und zugänglich der Moderator im privaten Umgang sei. Wer in seinen engen Zirkel der "Du-Freunde" aufgenommen wird, darf sich jedenfalls geehrt fühlen – das berühmte "Herr Jauch" bleibt für die meisten jedoch eine Grenze, die nicht überschritten wird. Und so ist auch an diesem Samstagabend klar: Während sich die Show-Gäste Vanessa Mai (33) und Sasha (53) am Las-Vegas-Motto und den spontanen Spielen versuchen, bleibt Günther Jauch für die Zuschauer und seine Kolleginnen und Kollegen im Studio einfach weiterhin respektvoll "Herr Jauch".

Getty Images Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk, TV-Kollegen

RTL+ Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Günther Jauch, Moderatoren

