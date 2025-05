RTL streicht "Wer wird Millionär"-Special am Pfingstsonntag

RTL sorgt nun für Enttäuschung bei den Fans der beliebten Quizshow Wer wird Millionär?, die von Günther Jauch (68) moderiert wird. Anstatt wie gewohnt an Pfingsten mit zwei Sonderausgaben zu begeistern, wird es 2025 nur eine Folge geben, wie HNA berichtet. Die Sendung am Pfingstsonntag, dem 8. Juni, fällt aus und macht Platz für das Finale der UEFA Nations League, das ab 20.15 Uhr live übertragen wird. Dafür gibt es am Pfingstmontag, dem 9. Juni, eine Folge. RTL kündigte für diesen Abend eine "besondere Pfingst-Überraschung" an, die den Kandidaten einen Vorteil verschaffen soll.

Die Entscheidung, das Pfingst-Special zu kürzen, überrascht, da die Show seit Jahren ein fester Bestandteil des Feiertagsprogramms ist. 2024 schalteten am Pfingstmontag rund 3,76 Millionen Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 18,4 Prozent entsprach. Besonders hoch war die Quote bei den 14- bis 49-Jährigen mit 19 Prozent. Nach der Pfingstausgabe verabschiedet sich die Show zudem in die Sommerpause, die bis Ende August oder Anfang September dauert. Für die Zuschauer bedeutet dies eine längere Durststrecke.

Seit 1999 gehört Günther als Moderator zu dem Erfolgsformat, das bei den Zuschauern Kultstatus genießt. Privat lebt der 68-Jährige zurückgezogen mit seiner Familie in Potsdam und ist Vater von vier Kindern. Günther ist bekannt für seine charmante Art und hat "Wer wird Millionär?" zu einer der am meisten geschätzten Fernsehsendungen gemacht. Trotz der verkürzten Sendezeit in diesem Jahr dürfen sich seine Fans auf eine aufregende Folge freuen, bei der er einmal mehr sein Können als Quizmaster unter Beweis stellen wird.

Anzeige Anzeige

RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Günther Jauch, Februar 2025

Anzeige Anzeige