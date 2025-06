Günther Jauch gibt nun seltenen Einblick in sein Privatleben

Günther Jauch (68), einer der bekanntesten Moderatoren Deutschlands, hat in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur seltene Einblicke in sein Privatleben gegeben. Gemeinsam mit seiner Frau Thea verbringt der 68-Jährige regelmäßig Zeit auf seinem Weingut an der Saar, das er vor 15 Jahren übernahm. Ursprünglich kaufte Günther das traditionsreiche Gut, das einst seinem Großonkel gehörte, um es in Familienhand zu bewahren. Etwa einmal im Monat ist das Ehepaar vor Ort – dort zeigt sich Jauch gerne leger in Jeans und Turnschuhen und packt selbst mit an.

Für Günther ist das Weingut ein bewusster Gegenpol zum oft hektischen Medienalltag. Auch wenn er verschiedene Aufgaben übernimmt, sieht er sich selbst eher bescheiden: "Im Grunde bin ich ein ewiger Winzer-Azubi", scherzt er. Seine Rolle versteht er vor allem als unterstützend und repräsentativ – die fachliche Arbeit überlässt er dem erfahrenen Team. Trotz der Leidenschaft für den Weinbau bleibt sein Lebensmittelpunkt in Potsdam. Ein dauerhafter Umzug an die Saar steht für den Wer wird Millionär?-Moderator nicht zur Debatte – dafür sind seine TV-Verpflichtungen noch zu präsent.

Öffentliche Einblicke in sein Privatleben sind bei Günther selten – mit sozialen Medien kann er wenig anfangen. Mit sozialen Medien kann der Moderator wenig anfangen, da er es als mühsam empfindet, diese ständig mit Inhalten zu füttern. Er hält weder sein Frühstück noch andere private Momente für mitteilenswert. Stattdessen genießt er lieber die Ruhe auf der Weingut-Terrasse oder bei der Arbeit in der Natur. Sein Leben zwischen Fernsehstudio und Weinberg empfindet er als erfüllend – und an Ruhestand denkt er nicht: "Ewiger Feierabend" ist für ihn keine Option.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

Getty Images Günther Jauch, Moderator

