Dieses Shooting sorgte für Aufsehen! In der zweiten Folge von Sylvies Dessous Models hatte Sebastian Pannek (32) einen Gastauftritt als Male-Model. Beim Videodreh mit dem Ex-Bachelor mussten die Kandidatinnen ihr Können in heißen Bettszenen unter Beweis stellen. Dabei konnte sich auch der 32-Jährige ein genaueres Bild von Sylvies (40) Damen machen. Jetzt verrät er: Dieses Nachwuchsmodel hat ihm am besten gefallen!

Gegenüber RTL hat Sebastian nun ausgeplaudert, welches Mädchen bei ihm am meisten Eindruck hinterlassen hat. "Mit Mirjana war es flott. Das zeigt, dass sie professionell ist und einen sehr guten Job gemacht hat. Da gibt es fast nichts auszusetzen. Zehn von zehn Punkten würde ich sagen", schwärmte er von der Schweizerin. Sylvie war offenbar der gleichen Meinung: Letztendlich konnte sich die Blondine mit ihrem sexy Shooting den Einzug in die nächste Runde sichern.

Gegen Tahnee, Alina, Julia, Susanna und Graziella kämpft die 25-Jährige nun um den Sieg. Schon in der heutigen Folge wird sich entscheiden, welche der sechs verbliebenen Kandidatinnen das neue Gesicht des Unterwäsche-Labels Sylvie-Designs wird.

MG RTL D Sylvie Meis und Sebastian Pannek am Set von "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Mirjana, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D Die Kandidatinnen von der RTL-Show "Sylvies Dessous Models"

