Sylvie Meis fühlte sich nach Scheidung wie eine Rebellin

Sylvie Meis (47) hat beziehungstechnisch schon einiges durch. An den Erfahrungen, die das holländische Model im Laufe ihres Lebens gemacht hat, ist sie jedoch gewachsen. Vor allem nach dem Ehe-Aus mit Fußballstar Rafael van der Vaart (42) veränderte sich einiges in ihrem Leben – was Sylvie aber auch gut tat. "Für mich war es eine kleine Rebellion, als ich nach meiner ersten Scheidung einfach gedatet habe", erinnert sie sich bei der Fashionshow von Marc Cain im Interview mit Gala zurück.

Durch die Dating-Erfahrungen nach ihrer ersten Ehe habe die 47-Jährige einiges über sich gelernt. Sie habe nicht nur herausgefunden, was sie wirklich will, sondern auch zu sich selbst gefunden. "Ich sehe vielleicht konservativ aus, aber eigentlich habe ich immer so eine kleine Rebellin in mir drin. Ich gehe meinen Weg. Und da bin ich auch bedingungslos, weil das ist mein Weg", erklärt Sylvie und fügt hinzu: "Ich mache vielleicht Sachen, die andere nicht machen, aber das ist einfach mein Leben."

Nach der gescheiterten Ehe mit dem Vater ihres Sohnes Damian (19) gab Sylvie die Hoffnung auf die wahre Liebe nicht auf. Sieben Jahre nach der Scheidung trat sie mit dem Künstler Niclas Castello vor den Traualtar. Nur knapp zweieinhalb Jahre später gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Seit knapp einem Jahr ist die Moderatorin nun wieder vergeben – und könnte in Patrick Gruhn vielleicht sogar den richtigen Mann gefunden haben. "Ich bin sehr, sehr glücklich", schwärmte sie erst kürzlich auf einem Event gegenüber RTL.

Sylvie Meis, Juni 2025

Sylvie Meis, Juni 2025

Sylvie Meis und Patrick Gruhn im November 2024

