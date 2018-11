Vergangene Woche flimmerte Sylvies Dessous Models erstmals über die TV-Bildschirme. In ihrem ersten eigenen Fernsehprojekt macht sich Sylvie Meis (40) auf die Suche nach dem perfekten Model für ihre neue Dessous- und Bademodenkollektion. In der zweiten Folge der Castingshow sollen die Kandidatinnen mit einem Male-Model auf Tuchfühlung gehen – und treffen auf ein bekanntes TV-Gesicht. Mit Ex-Bachelor Sebastian Pannek (32) werden die Mädchen vor der Kamera posieren!

In verschiedenen Bettszenen müssen sich die acht verbliebenen Ladys beim sexy Videodreh beweisen. Die Herausforderung für die Girls: Einem fremden Mann vor der Kamera näherkommen. "Ich hab mich natürlich gefreut! Wenn Sylvie anruft, dann stehe ich parat", verrät Shooting-Partner Sebastian im RTL-Gespräch. Der 32-Jährige hat selbst Erfahrungen als Model und kennt die Herausforderung, der sich die Nachwuchstalente stellen müssen. "Da gehört eine gehörige Portion Talent dazu. Wenn man sich nicht in eine Rolle hineinversetzen kann, dann ist man fehl am Platz", weiß der ehemalige Rosenkavalier.

Die erste Folge der Castingshow hat das Publikum nicht überzeugt. Besonders die Parallelen zu Heidi Klums (45) Modelshow Germany's next Topmodel verärgerte die Fernsehzuschauer. Zeilen wie "Nur eine kann Sylvies Dessousmodel werden", erinnern an das ProSieben-Erfolgsformat.

Hofer, Günter Sebastian Pannek bei der Fernsehaufzeichnung des 24. SWR3 New Pop Festivals in Baden Baden

MG RTL D Die Kandidatinnen von der RTL-Show "Sylvies Dessous Models" am Set

MG RTL D / Stephan Pick Sylvie Meis, Designerin

