Janina Özen-Otto strahlt mit ihrem Glitzer-Dress um die Wette. Auf dem roten Teppich der "Kampf deines Lebens"-Gala in Hamburg zog die Promimama mit ihrem Babybauch alle Blicke auf sich. Die Versandhauserbin ist derzeit im sechsten Monat schwanger – ihre XL-Kugel ist mittlerweile nicht mehr zu übersehen. Doch Janina will ihre wachsende Körpermitte ohnehin nicht verstecken. Stolz hüllte sie ihre Schwangerschaftsrundungen in ein funkelndes Partykleid!

Die Vorfreude auf das zweite Kind ist der 45-Jährigen deutlich anzusehen. An der Seite ihres Ehemannes, dem Profiboxer Ismail Özen, begeisterte Janina alle mit ihrem Schwangerschafts-Glow. Obwohl die Eheleute sich bis zur Geburt des Kindes noch eine Weile gedulden müssen, planen sie schon jetzt weiteren Nachwuchs. "Wenn es sich ergibt, wollen wir vielleicht noch ein drittes Kind. Warum nicht? Ich liebe Kinder", erklärte der werdende Vater am Rande der Charity-Veranstaltung im Bunte-Interview. Die ganze Familie fiebere der Geburt bereits entgegen. Auch der Großvater hätte nichts gegen weitere Enkel einzuwenden. "Wir freuen uns über jedes Enkelkind, das die Familie vergrößert", so der 75 Jahre alte Versandhaus-Unternehmer Dr. Michael Otto.

Im Sommer 2016 haben sich Janina und Ismail das Jawort gegeben, ein knappes Jahr später kam ihr erstes Töchterchen Mara zur Welt. Ob das zweite Kind ein Junge oder ein Mädchen wird, ist bislang noch nicht bekannt. "Ich weiß es auch noch nicht und bin sehr gespannt. Mir ist egal, ob Mädchen oder Junge. Hauptsache, das Kind ist gesund", beteuerte Ismail vor Kurzem gegenüber Bild.

ActionPress / Ot, Ibrahim Ismail Özen und Janina Özen-Otto in Hamburg

Anzeige

Christian Augustin/Getty Images Janina Özen-Otto, Versandhauserbin

Anzeige

Matthias Nareyek/Getty Images) Janina Özen-Otto und ihr Mann Ismail Özen

Anzeige

Wie findet ihr das Outfit? Toll! Geht so! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de