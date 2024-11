Versandhaus-Erbin Janina Özen-Otto trauert um Schwiegervater

Janina Özen-Otto, die Erbin des erfolgreichen Versandhauses, und ihr Ehemann Ismail Özen-Otto befinden sich derzeit in tiefer Trauer. Ismails Vater und Janinas Schwiegervater ist am vergangenen Sonntag bei einem tragischen Unfall in Hamburg ums Leben gekommen. Beim Überqueren einer Straße nahe der Reeperbahn wurde der 77-Jährige von einem Auto erfasst. "Die ganze Familie steht unter Schock. Mein Vater ist nur wenige Meter von seinem Zuhause verunglückt", gab der ehemalige Profiboxer Ismail emotional gegenüber Bild an.

Der Fahrer war offenbar auf der Suche nach einem Parkplatz und übersah den Senior. Doch der genaue Unfallhergang sei bislang noch unklar, teilte ein Polizeisprecher der Boulevardzeitung mit. Auch Ismail konnte sich über den genauen Unfallhergang noch nicht äußern. Der einstige Sportler betonte lediglich, dass man auf dieser Kreuzung "langsam fahren" müsse. Jedoch wolle der 45-Jährige "niemandem einen Vorwurf machen".

Janina und Ismail haben ihr Glück im Jahr 2015 gefunden und sind seitdem unzertrennlich. Ismail schwärmte im Jahr 2016 über seine Beziehung zu der Tochter von Dr. Michael Otto. "Es war Liebe auf den ersten Blick. Ihre Menschlichkeit und ihre Persönlichkeit haben mich vom ersten Moment an fasziniert. Wir sind sehr glücklich", betonte der Boxer damals gegenüber Gala. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Tochter Mara, geboren 2017, und Sohn Keano, geboren 2019, die ihr Liebesglück perfekt machen.

