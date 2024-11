Janina Özen-Otto erweist ihrem Schwiegervater letzte Ehre

Am Donnerstag kamen Familie, Freunde und Bekannte auf der Reeperbahn in Hamburg zusammen, um Abschied von Riza Özen zu nehmen. Der 78-Jährige war wenige Tage zuvor von einem Auto erfasst worden und verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Die Trauerfeier fand zwischen einem Gemüsemarkt und einem Friseur statt – sie war von tiefen Emotionen geprägt. Wie RTL berichtet, brachen viele Anwesende in Tränen aus und schrien vor Trauer. Unter den Trauernden war der Sohn des Verstorbenen: der ehemalige Profiboxer und Box-Promoter Ismail Özen-Otto (42). An seiner Seite stand die Versandhaus-Millionenerbin Janina Özen-Otto (51), die ihrem Ehemann in dieser schweren Zeit Trost spendete. In einer bewegenden Rede ehrte Ismail seinen verstorbenen Vater mit den Worten: "Unser Vater wird für immer in unserem Herzen leben!"

Ismail beschrieb in seiner Trauerrede seinen Vater als "gütigen, ehrlichen und klaren" Menschen. Er erzählte, dass Riza im Winter, wenn es schneite, nach Hamburg kam und im Frühling wieder in sein türkisches Dorf zurückkehrte. Der Verstorbene wird in der Türkei beigesetzt, doch Ismail kann die Beerdigung nicht begleiten. Aufgrund politischer Schwierigkeiten wird ihm die Einreise verwehrt. Vor fünf Jahren wurde ihm sein türkischer Pass entzogen, weil er sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzte. "Ich werde meinen Vater bis zum Flughafen begleiten, soweit ich kann", merkte er traurig an.

Die Beziehung zwischen Ismail und seinem Vater Riza war stets eng. Riza verbrachte viel Zeit in der Türkei, doch in den Wintermonaten nutzte er die Gelegenheit, bei seiner Familie in Hamburg zu sein. Janina, die Schwiegertochter des Verstorbenen, stand ihrem Mann Ismail während der Trauerfeier liebevoll zur Seite und nahm sich Zeit für die trauernden Gäste. Sie umarmte jeden Einzelnen und spendete Trost. Ismails Bruder Frank Otto (67) war nicht anwesend, da er aufgrund eines Termins verhindert war.

ActionPress Ismail Özen-Otto und Janina Özen-Otto

Getty Images Janina Özen-Otto und Ismail Özen-Otto, Oktober 2006

