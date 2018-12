Was für ein kurioser Supertalent-Auftritt! "The Show Must Go On", lautete das Motto des Italieners Ugo Sanchez Junior. Nachdem er kurz vor seiner Performance von einem dreisten Dieb um seine Klamotten gebracht worden war, ließ sich der 41-Jährige nicht aus der Ruhe bringen und blieb trotzdem auf der Bühne. Dort stand er dann mit seiner Ukulele – NUR mit seiner Ukulele. Das Musikinstrument bedeckte gerade eben so den kleinen Ugo und sorgte vor allem bei Juror Bruce Darnell (61) für Fassungslosigkeit!

Natürlich war der Keiderraub nur eine geplante Showeinlage, Bruce Darnell reagierte dennoch skeptisch: "Tu mir einen Gefallen und komm nicht zu mir", bat das Jurymitglied den Musiker bei dessen Nackedeiauftritt und war dabei sichtlich überfordert von so viel nackter Haut. Auch die Fans auf Twitter waren verwirrt, so fragte sich ein User: "Warum steht der Typ jetzt nackt auf der Bühne?" Nicht verwunderlich, dass er dafür dreimal Nein von der Jury kassierte und somit keine Chance auf ein Weiterkommen hatte.

Was wirklich hinter der kuriosen Performance steckt? Bereits seit seinem zehnten Lebensjahr hat der aus Italien stammende Entertainer einen großen Traum: die ganz große Bühne. Gemeinsam mit einem Schulkameraden besuchte er ein Theaterstück, bei dem der 10-Jährige von einem Schauspieler ins Scheinwerferlicht gerufen wurde. Seitdem stand fest: "Genau das möchte ich machen, wenn ich groß bin". Doch diesen Traum kann er beim Supertalent wohl nicht mehr verwirklichen.

MG RTL D / Christoph Assmann Bruce Darnell beim "Supertalent"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Ugo Sanchez jr. bei seiner Performance mit seiner Ukulele

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sylvie Meis und Dieter Bohlen bei "Das Supertalent" 2018

