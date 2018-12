Kann ein Mama-Tochter-Moment noch süßer sein? Seit über einem Jahr bereichert das Leben von Melanie Müller (30) nicht mehr nur ihr Ehemann Mike Blümer: Im September 2017 sind die einstige Bachelor-Kandidatin und ihr Partner Eltern der kleinen Mia Rose (1) geworden. Seitdem werden die stolzen Eltern nicht müde, ihr Familienglück in den sozialen Medien zu präsentieren. Ein neuer Schnappschuss von Melanie entzückte ihre Fans jetzt aber mehr denn je: Mama Müller zeigte sich beim Plantschen mit ihrem Mini-Me!

Aktuell befindet sich die kleine Familie im Winterurlaub im schönen St. Anton in Österreich – neben der Zeit zum Entspannen absolviert Melli dort auch den einen oder anderen Bühnenauftritt. Aber vor allem ein Foto auf ihrem Instagram-Account sorgte bei den Followern für regelrechte Begeisterungsstürme: Melanie postete ein Pic, das sie beim Baden im Hotelschwimmbad mit ihrem Töchterchen zeigt! Glücklich klammert sich die kleine Mia Rose auf dem Rücken ihrer Mama fest und kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr raus. Eine Userin fasste die Reaktionen der meisten Fans so zusammen: "Mein Gott, ist das süß!"

In der Vergangenheit wurde Melanie nicht immer mit so positiven Kommentaren konfrontiert. Viele Bilder der kleine Mia wurden direkt von kritischen Übermüttern verurteilt, zum Beispiel als das TV-Sternchen ihre kleine Maus mit an den Ballermann genommen hatte. Doch die 30-Jährige lässt sich bis heute von negativem Feedback nicht unterkriegen – und macht mit ihrer Familie einfach weiter ihr Ding!

Getty Images Melanie Müller beim Deutschen Comedypreis 2015 in Köln

Anzeige

Marco Gosdschan Melanie Müller mit ihrer Tochter Mia Rose, September 2018

Anzeige

Starpress/WENN.com Melanie Müller bei der Eröffnung ihres Imbisses

Anzeige

Wie gefällt euch das Badefoto von Mia Rose und Melanie Müller? Das Foto ist total süß! So etwas sollte Melanie nicht posten. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de