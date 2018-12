Ein "Nein" klingt anders! Zwischen "Strictly Come Dancing"-Halbfinalist Joe Sugg und seiner Profi-Tanzpartnerin Dianne Buswell knistert es schon länger. Bisher jedoch haben es die beiden kleinlichst vermieden, die Gerüchte um eine zarte Romanze selbst mit anzuheizen. Das hat sich nun geändert. Denn wie der YouTuber und die schöne Australierin im TV auf die Beziehungsfrage reagiert haben, könnte man als Bestätigung werten.

Kurz vor dem Halbfinale der BBC-One-Tanzshow waren Joe und Dianne zu Gast bei den ITV-Moderatoren Phillip Schofield and Rochelle Humes. Eigentlich sollte es hier um die Tänze beim entscheidenden Auftritt gehen, doch Phillip ging sofort zum Angriff über und fragte direkt nach den Dating-Gerüchten. "Jetzt geht's los", so Joe. "Weißt du was, es ist schön, dass ich in Dianne so eine gute Freundin gefunden habe."

Das aber genügt dem Moderator nicht. Er lehnt sich vor und fragt nach "Und …?", worauf Joe lachend erwidert: "Wir haben gar keine Zeit, an so etwas zu denken. Wir sind zu sehr mit dem Tanzen beschäftigt …" "Ist das ein Nein?", hakt Phillip nach – und erntet von Joe statt einer Antwort nur eine Wiederholung der vorherigen Sätze. Ach ja: Getanzt wird oft bei Joe zu Hause, denn hier entstehen viele seiner YouTube-Clips. Und ein Show-Insider der BBC stellt fest: "Jeder am Set hat bemerkt, wie nahe sie sich gekommen sind."

Splash News YouTuber Joe Sugg

Anzeige

Instagram / joe_sugg Joe Sugg und Dianne Buswell

Anzeige

Splash News Profi-Tänzerin Dianne Buswell

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de