Joe Sugg und Dianne Buswell scheinen es mit dem Verliebtsein zu übertreiben! Pärchen, die ihre Glückshormone immer und überall zur Schau stellen, machen sich oft unbeliebt – egal ob im eigenen Freundeskreis, im öffentlichen Leben oder am Arbeitsplatz. Das bekamen nun auch die zwei Teilnehmer der britischen Tanzshow "Strictly Come Dancing" am eigenen Leib zu spüren: Für die dauernde Rumturtelei mussten die beiden nun mächtig Kritik einstecken.

Wie The Mirror berichtet, sorgten der YouTube-Star und die Tänzerin bei dem britischen Let's Dance-Äquivalent für genervte Kollegen. Die Show tourt gerade durch Großbritannien – und schon bei den Proben nervte das sich ständig küssende und umarmende Paar die Tourcrew mit seinem Verhalten. Die Turteltauben sollen sich ihr Gehabe für das Schlafzimmer aufsparen, zitiert die Zeitung einen Insider.

Keiner habe etwas dagegen, dass die beiden eine Romanze haben, erzählt eine andere Quelle. Allerdings hätten die beiden mit Knutschereien und den ständigen Liebkosungen "die Proben für uns anderen zu einem wahren Albtraum gemacht". Das verliebte Pärchen äußerte sich bisher nicht zu der harschen Kritik der Kollegen.

Splash News "Strictly Come Dancing"-Stars Dianne Buswell und Joe Sugg

John Rainford/WENN Joe Sugg und Dianne Buswell auf einem Termin der "Strictly Come Dancing"-Tour

Mario Mitsis/WENN.com Dianne Buswell und Joe Sugg bei den BAFTAs 2018

