Jetzt holt sie zum Gegenschlag aus! Nicki Minaj (36) musste in letzter Zeit einiges an Kritik über sich ergehen lassen. Alles wegen ihres neuen Freundes Kenneth Petty. Der ist nämlich in New York für versuchte Vergewaltigung verurteilt worden. Davon sind ihre Fans alles andere als begeistert und reagieren mit Hasskommentaren. Doch die 36-jährige Rapperin ist nicht auf den Mund gefallen und stellte sich schützend vor ihren Kenneth.

Auf Instagram postet Nicki Fotos von sich und Kenneth, die beide in intimer Pose zeigen. "Oh, sie wollen reden? Lass uns ihnen was zum Reden geben", schrieb Nicki unter eines der Bilder. Laut Just Jared bezog die Rapperin auf den Fan-Hate hin in den Kommentaren Stellung zu den Anschuldigungen gegen Kenneth: "Er war 15, sie war 16... in einer Beziehung. Aber laber nur weiter, Internet. Ihr könnt alle nicht mein Leben bestimmen. Ihr bekommt nicht mal euer eigenes Leben auf die Reihe." Deutliche Worte der Musikerin. Aktuell hat Nicki die Kommentarfunktion auf ihrem Instagram-Account zudem deaktiviert.

Kenneth wurde im April 1995 wegen versuchter Vergewaltigung eines 16-jährigen Mädchens verurteilt. Dies geht aus den Online-Aufzeichnungen der New Yorker Justizbehörde hervor. Wie The Blast berichtet, soll er sich außerdem im Jahr 2002 wegen Totschlags schuldig gemacht haben.

Instagram / nickiminaj Kenneth Petty und Nicki Minaj

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und Kenneth Petty

Instagram / nickiminaj Kenneth Petty und Musikerin Nicki Minaj

