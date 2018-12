Lange haben ihre Fans spekuliert: Ist Nicki Minaj (36) tatsächlich wieder in festen Händen? Eine Reihe von Schnappschüssen auf ihren Social-Media-Accounts zeigten sie schließlich immer wieder mit ein und demselben Mann – bis jetzt hieß es allerdings, dass es sich bei der Beziehung mit Kenneth Petty um eine rein geschäftliche handle. Nun will Nicki ihr neues Liebesglück offensichtlich nicht länger für sich behalten: Auf diesen Bildern sind die Rapperin und ihr Beau Feuer und Flamme füreinander!

Nicki rekelt sich und schmiegt sich eng an ihren Freund und der fünffache Vater macht nur allzu gerne mit. Auf ihrem Instagram-Profil lässt die Musikerin ihre Community jetzt nicht einfach nur an ihren Beziehungs-News teilhaben – mit diesen provokativen Bildern drängt sie der Welt ihre Partnerschaft regelrecht auf. Ein Foto, auf dem Kenneth sie trägt, kommentiert sie mit: "Oh, sie wollen also reden? Dann lass uns ihnen etwas zu reden geben!" Was es damit auf sich hat, ist schnell klar.

Kenneth ist ein registrierter Sexualstraftäter, der in den Neunzigern eine 16-Jährige vergewaltigt haben soll. Seitdem diese Information via frei zugänglichen Online-Akten ans Licht gekommen ist, muss sich Nicki mit viel Kritik herumschlagen. Obwohl sich ihre Follower sogar Sorgen um die Sicherheit ihres Idols machen, heißt es laut Hollywood Life aus Insiderkreisen, dass Nicki an zweite Chancen glaube und sich sicher sei, dass Kenneth sie gut behandeln werde.

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj, Musikerin

Anzeige

Instagram / nickiminaj Kenneth Petty und Musikerin Nicki Minaj

Anzeige

Instagram / nickiminaj Nicki Minajs Freund Kenneth Petty

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de