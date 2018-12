Das wäre eine echte Überraschung! Mit einem mysteriösen Post in den sozialen Netzwerken gab Schlagersängerin Melanie Müller (30) ihren Fans jetzt Rätsel auf: Gemeinsam mit ihrem Mann Mike Blümer heizte die Blondine die Gerüchteküche um eine mögliche Teilnahme an der nächsten Staffel der RTL-Show Das Sommerhaus der Stars weiter an. Ihre Fans sind über den eventuellen Einzug des Paars allerdings geteilter Meinung!

Auf Instagram scherzten die Schlagersängerin und ihr Liebster jetzt, wie das Paar am besten neue Schlagzeilen machen könne. In dem Einzug in die prominente Wohngemeinschaft schienen die zwei offenbar eine gute Möglichkeit zu sehen: "Da wissen wir ja jetzt schon, wen wir nächstes Jahr im 'Sommerhaus der Stars' sehen werden... verrückt", erklärte die stolze Mama der kleinen Mia Rose (1) weiter. Doch ihr Plan stieß nicht nur auf Begeisterung!

Zwar freute sich der Großteil ihrer Follower über die Ankündigung und beglückwünschte das Paar, doch es gab auch klare Gegenstimmen. So meldete sich unter anderem ein User zu Wort und meinte: "Manche sind sich halt für nichts zu schade." Was würdet ihr dazu sagen, wenn Melli und ihre bessere Hälfte tatsächlich ins Sommerhaus ziehen würden? Stimmt ab!

Facebook / Melanie.Mueller.official Melanie Müller und Mike Blümer

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müller mit ihrer Tochter Mia Rose

Starpress/WENN.com Melanie Müller im Bierkönig, 2017

