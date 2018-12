Irina Rybnikova (†15) wollte sich nur entspannen, doch verlor dabei ihr Leben. Die Russin galt als Hoffnungsträgerin einer ganzen Sportart: Als Kämpferin der Box-Richtung Mixed-Martial-Arts, kurz MMA, blühte ihr eine glanzvolle Karriere. Doch ihre gefährliche und für Außenstehende oft brutal wirkende Leidenschaft führte nicht zu Irinas Tod: Der starken, jungen Frau fiel ihr Smartphone in die Badewanne und sie starb an einem tödlichen Stromschlag.

Irina hatte sich in ihrer Heimatstadt Bratsk, Sibirien ein Bad eingelassen. Während ihrer Entspannungspause wollte sie jedoch nicht auf ihr Handy verzichten und so steckte sie es unweit der Badewanne zum Laden in eine Steckdose – eine verhängnisvolle Entscheidung, wie Daily Mail jetzt berichtete. Das am Kabel hängende Smartphone stürzte ins Wasser und versetzte der 15-Jährigen einen so starken Stromschlag, dass sie daran starb. Wenig später soll Irina von einem Familienmitglied leblos in der Wanne gefunden worden sein: "Unsere Herzen sind gebrochen", trauerte die Schwester der Boxerin, die er vor zwei Monaten russische Meisterin in der Disziplin Pankration geworden war.

In Deutschland kann es zu so einem schlimmen Vorfall in der Regel nicht kommen: Hierzulande sind die meisten Badewannen geerdet. Das heißt im Ernstfall: Wenn Elektrogeräte ins Wasser fallen, fliegt die Sicherung raus – es fließt also kein Strom mehr, die übertragene Spannung ist daher in den meisten Fällen nicht lebensgefährlich.

Instagram / _sergeevna_pankration_ Irina Rybnikova, russische MMA-Kämpferin

