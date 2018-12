Dieser Darts-Profi bewies bei der Weltmeisterschaft einfach zu wenig Biss – oder eben einen zu lockeren Biss! Raymond Smith gehört zu den Spitzensportlern in dem Pfeilspiel und schaffte es sogar zur WM nach London. Dort trat der Australier in der ersten Runde gegen seinen Kontrahenten Alan Tabern an. Neben vielen Dartpfeilen flog bei diesem Match aber noch etwas ganz anderes: Raymond jubelte zu heftig und verlor dabei sein Gebiss!

Am Anfang des Spiels sah alles nach einem haushohen Sieg für Raymonds Rivalen aus. Als es dann aber schon 0:2 für Alan stand, startete Raymond eine Überholjagd und konnte dabei tatsächlich auf ein 2:2 ausgleichen. Dieses Aufholmanöver versetzte den Profisportler natürlich in absolute Hochstimmung – mit so viel überschwänglicher Freude hatte sein Zahnarzt aber wohl nicht gerechnet. Dieses Video von seinem Siegesschrei geht im Netz nämlich schon viral: Ray jubelt darin so stark, dass ihm seine Zahnprothese aus dem Mund fällt.

Das Darts-Ass schließt den Mund zwar sofort wieder, dank Slow-Motion-Technik ist sein kleines Missgeschick aber für immer im Netz verewigt. Genutzt hat ihm die ganze Jubelei am Ende ohnehin nichts. Im Entscheidungssatz kann sich sein Gegner Alan den Sieg holen – und Ray fliegt damit schon in der ersten WM-Runde raus.

Getty Images Alan Tabern und Raymond Smith bei der Darts-WM

Getty Images Raymond Smith bei der Darts-WM in London

Getty Images Alan Tabern bei der Darts-WM

