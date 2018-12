Die Schlagzeilen um Harvey Weinstein (66) häufen sich weiter. Seit rund einem Jahr steht der Hollywood-Produzent unter Verdacht, über ein Dutzend Frauen sexuell belästigt und sogar missbraucht zu haben, darunter auch mehrere bekannte Schauspielerinnen. Sein Fall wird aktuell vor Gericht behandelt. Im Zuge des Prozesses gab eines seiner vermeintlichen Opfer an, dass der 66-Jährige damit geprahlt habe, mit Jennifer Lawrence (28) geschlafen zu haben. Das sei seine Strategie gewesen, um die Frau zu überreden, sich ebenfalls auf ihn einzulassen. Die Oscar-Preisträgerin dementiert das angebliche Techtelmechtel nun jedoch vehement!

"Ich hatte niemals etwas anderes als eine rein professionelle Beziehung zu ihm", stellte die 28-Jährige im Interview mit TMZ klar. "Das ist ein weiteres Beispiel für die räuberische Taktik und die Lügen, die er benutzt hat, um zahllose Frauen zu ködern", führte Jennifer weiter aus. Es breche ihr das Herz, wenn sie daran denke, wie viele Frauen Weinstein zum Opfer gefallen sind. Auch in früheren Interviews machte die "Silver Linings"-Darstellerin bereits deutlich, dass der Filmemacher unbedingt zur Rechenschaft gezogen werden müsse, um andere Täter abzuschrecken.

Ein Sprecher des angeklagten Filmmoguls gab inzwischen an, dass Weinstein nie behauptet habe, Sex mit Jennifer gehabt zu haben: "Diese Klage war lediglich dazu gedacht, Harvey Weinstein in Verlegenheit zu bringen. [...] Es tut ihm leid, dass Jennifer Lawrence, zu der er stets ein professionelles und respektvolles Verhältnis pflegte, leider in diesen hässlichen Versuch der Diffamierung hineingezogen wurde", heißt es in dem offiziellen Statement.

