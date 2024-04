So lässig kombiniert Jennifer Lawrence ihre Jogginghose

Jennifer Lawrence (33) beweist ein ziemlich geschicktes Händchen, was ihren Kleidungsstil betrifft. Auf Paparazzifotos, die InStyle vorliegen, ist Die Tribute von Panem-Darstellerin in einem modischen Outfit zu sehen. Sie kombiniert eine lässige Trainingshose mit einem grünen Oberteil sowie einem schwarzen Lederblazer. Den Look rundet der Hollywoodstar mit einer Basecap, Sneakern und coolen Sonnenbrille ab. In diesem lässigen Outfit schlendert die US-amerikanische Schauspielerin durch die Straßen New York Citys.

Jennifer stellte ihr Modebewusstsein bereits zahlreiche Male auf den internationalen roten Teppichen unter Beweis. Zuletzt begeisterte die 33-Jährige beispielsweise mit ihrem stilsicheren Auftreten auf der diesjährigen Paris Fashion Week. Zum einen präsentierte sie sich in einem eleganten grauen Anzug. Auf einer weiteren Veranstaltung trug die "No Hard Feelins"-Bekanntheit außerdem einen Look bestehend aus Maxirock und transparentem Oberteil.

Bei den diesjährigen Oscars konnte Jennifer hingegen weniger überzeugen. Neben den pompösen Roben zahlreicher Stars ging ihr Outfit eher unter. Sie trug damals ein helles, semitransparentes Kleid mit Kleeblattmuster. Auch einige andere Berühmtheiten hatten bei der Preisverleihung nicht gerade einen Volltreffer gelandet, was ihren Style anbelangte. Darunter befanden sich beispielsweise Julia Fox (34), Billie Eilish (22) und Melissa McCarthy (53). Sie tauchten allesamt in eher fragwürdigen Oufits auf.

Getty Images Jennifer Lawrence, 2024

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

