Nicht Kristen: Auch sie waren "Twilight"-Anwärterinnen!

Die Rolle der Bella Swan machte Schauspielerin Kristen Stewart (33) über Nacht weltberühmt. Zuvor musste sie sich jedoch gegen mehrere Stars durchsetzen, die ebenfalls um die Rolle buhlten. Im Laufe der Jahre meldeten sich viele Hollywoodgrößen zu Wort und verrieten, dass sie ebenfalls auf die begehrte Rolle aus waren. Schauspielerin Emily Browning (35) war Stephenie Meyers (50) erste Wahl für die Darstellung der introvertierten High-School-Schülerin. Auf ihrem Blog schwärmte die Autorin von der 35-Jährigen. Diese äußerte sich bereits im Jahr 2009 zu den kursierenden Gerüchten: "Die Leute kommen zu mir und sagen: Oh, mein Gott. Du hast Twilight abgelehnt?", erzählt sie gegenüber MTV. Tatsächlich sei sie jedoch lediglich zum Vorsprechen eingeladen worden und habe keine sichere Zusage für die Rolle bekommen. Zu jener Zeit sei sie gerade in ein anderes Projekt involviert gewesen und nicht der "Typ Mensch, der einfach von einem Tag auf den anderen arbeiten kann. Ich war einfach erschöpft und sagte: Es tut mir leid, aber ich kann im Moment einfach nicht für eine Trilogie unterschreiben."

Schauspielerin Lily Collins (34) war ebenfalls im Rennen um die Rolle: "Ja, eines meiner ersten Vorsprechen war tatsächlich für Twilight", erinnert sie sich und fügt hinzu: "Das ist viele Jahre her. Ich war neu in der Szene und man wusste nie genau, was passieren wird." Megastar Jennifer Lawrence (33) versuchte auch, die Rolle zu ergattern, erzählte jedoch dem Guardian im Jahr 2012, dass sie "froh" gewesen sei, sie letzten Endes nicht bekommen zu haben, da sie mit dem omnipräsenten Ruhm nicht hätte umgehen können. Sie sei "sofort abgelehnt" worden und habe "nicht einmal einen Rückruf bekommen."

Michelle Trachtenberg (38) scherzte in einem Interview mit Us Weekly, dass sie ebenfalls für "Twilight" in Betracht gezogen wurde, da "es nur wenige blasse Mädchen in Hollywood gibt." Sie und die Regisseurin Catherine Hardwicke (68) verbinde eine jahrelange Freundschaft, doch eine Zusammenarbeit war durch ihre verschiedenen Zeitpläne unmöglich. "Ich habe bereits bei Buffy mitgespielt", erzählte Michelle und bezog sich auf die erfolgreiche Vampirserie "Buffy the Vampire Slayer" und fügt hinzu: "Ich habe das Vampir-Ding schon gemacht."

Getty Images Kristen Stewart auf der Premiere von "Love Lies Bleeding", 2024

Getty Images Michelle Trachtenberg in Los Angeles

