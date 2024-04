Taylor Swift und Travis turteln miteinander auf Spendengala!

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) schweben auf Wolke sieben! Das meint zumindest ein Augenzeuge zu wissen. Gegenüber ET plaudert dieser aus, dass die beiden "händchenhaltend hereinkamen und den ganzen Abend über zärtlich waren." Gemeinsam besuchten die Turteltauben am Samstagabend die 15andMahomies-Spendengala von Patrick Mahomes (28). Während der Veranstaltung soll es zwischen der Sängerin und dem NFL-Star "viele Küsse und gute Stimmung gegeben haben."

Auch eine weitere Besucherin der Benefizgala behauptet gegenüber dem Boulevardblatt: "Travis ist unglaublich aufmerksam und liebevoll zu Taylor. Er ist sehr süß – da ist nichts als Liebe zwischen den beiden!" Des Weiteren bezeichnet sie die Beziehung der 34-Jährigen und ihrem Schatz als "aufrichtig und authentisch." Besonders die Musikerin soll äußerst "liebenswürdig" gewesen sein. Die Informantin merkt an: "Sie ist wirklich ein wundervoller Mensch. Innerlich und äußerlich."

Dass Taylor und Travis ihr Liebesglück nicht verstecken wollen, bewiesen die zwei unter anderem bereits auf dem diesjährigen Coachella-Musikfestival. Dort ließen die beiden ebenfalls nicht die Finger voneinander: Die "Lover"-Interpretin und der 34-Jährige schmachteten sich superverliebt an und schmusten miteinander in der Öffentlichkeit. Das Ganze wurde in einem TikTok-Clip festgehalten und brachte die Fans zum Schwärmen: "Sie sind füreinander bestimmt. Ich liebe das einfach!"

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Mike Kirschbaum/Wynn Las Vegas/Mega Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Super Bowl

