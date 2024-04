MeToo-Prozess: Gericht hebt Harvey Weinsteins Urteil auf!

Eine überraschende Wendung im Prozess von Harvey Weinstein (72). 2020 war der Filmproduzent wegen mehrerer sexueller Übergriffe verurteilt worden und sitzt seither im Gefängnis. Doch am heutigen Donnerstag entschied das höchste Gericht New Yorks, dass sein Urteil aufgehoben wird! Das Berufungsgericht habe laut New York Times festgestellt, dass der damalige Richter einen Fehler begangen hatte, durch den Weinstein kein "faires Verfahren" erhielt. Er habe Aussagen von einigen Zeugen berücksichtigt, die nicht Teil der ursprünglichen Anklage waren. Nun könnte eine neue Verhandlung stattfinden, in der die mutmaßlichen Opfer des Hollywood-Produzenten erneut aussagen müssten.

Viele sind bestürzt über die neue Gerichtsentscheidung. "Dies ist ein schockierender und entmutigender Tag für Überlebende sexueller Übergriffe. Das zeigt nur, wie viel mehr Arbeit wir alle zu tun haben, um die Ideale der #MeToo-Bewegung voranzubringen", erklärt Jane Manning, die Leiterin des Women's Equal Justice Project und ehemalige Staatsanwältin für Sexualdelikte, gegenüber New York Times. Die Schauspielerin Ashley Judd (56), die als eine der ersten über ihre Missbrauchserfahrungen mit Weinstein sprach, ist ebenso empört: "Das ist unfair gegenüber den Überlebenden. Wir leben immer noch in unserer Wahrheit. Und wir wissen, was passiert ist."

Harvey Weinstein wurde von zahlreichen Frauen des sexuellen Missbrauchs oder Vergewaltigung beschuldigt – darunter auch Hollywood-Größen wie Gwyneth Paltrow (51), Salma Hayek (57), Angelina Jolie (48) und Uma Thurman (53). Über den Hashtag #MeToo hatten sich immer mehr Frauen mit ähnlichen Erfahrungen mit ihm gemeldet. 2020 wurde er dann zunächst zu 23 Jahren Haft von einem New Yorker Gericht verurteilt. Im vergangenen Jahr wurden ihm von einem Gericht in Los Angeles zusätzlich 16 Jahre Haft auferlegt.

Harvey Weinstein 2017

Harvey Weinstein, Oktober 2022

