So feiern Prinz William und Kate ihren 13. Hochzeitstag!

Für Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) steht heute ein ganz besonderer Tag an: Das royale Ehepaar feiert seinen 13. Hochzeitstag. Doch im Gegensatz zu den vergangenen Jubiläen zelebrieren der Sohn von König Charles (75) und seine Gattin ihre Liebe im intimen Kreis. "Sie werden ihren 13. Hochzeitstag zweifelsohne privat feiern", erklärt der Royal-Experte Richard Fitzwilliams im Interview mit GB News. Er fügt hinzu: "Catherine unterzieht sich einer vorbeugenden Chemotherapie, nachdem sie sich von einer Unterleibsoperation erholt hat." Der diesjährige Hochzeitstag der beiden verlaufe daher "ganz anders" als bisher.

Bekommen die Fans des britischen Königshauses das Ehepaar wenigstens per Foto zu Gesicht? Womöglich nicht. Die Journalistin Emily Nash äußerte bereits vor wenigen Stunden im "A Right Royal Jam"-Podcast, dass sie vermutet, dass Kate und William dieses Mal auch auf ein aktuelles Foto verzichten werden. "Ich glaube, wir werden kein Foto der beiden zu sehen bekommen. Es ist kein rundes Jubiläum. Und sie haben aktuell eine Menge um die Ohren!", erklärte sie. Das sei allerdings gar nicht so ungewöhnlich, denn "sie machen das nicht immer."

Ihren 12. Hochzeitstag im vergangenen Jahr verbrachten die Eltern von Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (6) offenbar mit einem gemeinsamen Ausflug – zumindest ließ das veröffentlichte Bild der beiden dies vermuten. Während sie auf ihren Fahrrädern saßen, strahlten William und Kate Arm in Arm in die Kamera. Und der Thronfolger machte seiner Liebsten sogar ein ganz romantisches Geschenk. "Als süße Geste schenkte [William] ihr eine Nachbildung des Blumenstraußes, mit dem sie am Hochzeitstag zum Altar schritt – als Symbol für ihre Liebe, Einheit und Freundschaft", verriet ein Insider 2023 gegenüber Us Weekly.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei der Hochzeit von Prinz William und Prinzessin Kate 2011

Anzeige Anzeige

Instagram / Matt Porteous Prinz William und Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, es wird trotzdem ein Jubiläumsfoto von Kate und William geben? Nein, darauf verzichten sie dieses Jahr bestimmt. Ja, sicherlich! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de