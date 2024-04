Für Jenny Frankhauser war zweite Geburt "viel schlimmer"!

Jennifer Frankhauser (31) durfte am 25. März ihr zweites Kind auf der Welt willkommen heißen. Genau wie ihr erstes Kind wurde auch dieser Nachwuchs per Kaiserschnitt geboren. Für die Schwester von Daniela Katzenberger (37) sei die Geburt dieses Mal allerdings schmerzhafter gewesen – es war "tatsächlich viel schlimmer", wie sie auf Instagram betont. Bei Sohnemann Damian sei sie nur wenige Stunden später wieder auf den Beinen und am zweiten Tag wieder zu Hause gewesen. "Bei Milans Geburt war ich drei Tage im Krankenhaus und habe sehr viele Medikamente gebraucht", erklärt Jenny. Nach fünf Tagen seien die Schmerzen dann aber "komplett vergessen" und sie sei wieder "topfit" gewesen.

Trotz der Schmerzen hat die Reality-TV-Bekanntheit ihre Geburt gut in Erinnerung. Es sei alles "komplikationslos" verlaufen und ihr und ihrem Spross gehe es super. "Wir sind so gesegnet, sagen zu können, dass wir zwei wunderschöne Geburten hatten", meint sie in ihrer Story. Wie sie zu verstehen gibt, wisse sie sehr wohl, dass es nicht selbstverständlich sei, dass Geburten so reibungslos verlaufen. "Wir haben großes Glück", fügt sie dankbar hinzu.

Jetzt, wo der kleine Milan auf der Welt ist, ist die Familie zu viert unterwegs – und damit "komplett", wie Jenny vor Kurzem auf Social Media schrieb. Die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin teilte ein paar niedliche Aufnahmen, auf denen sie, ihr Partner Steffen König und die zwei Jungs Familienzeit miteinander genießen. "Und plötzlich sind wir komplett. Damian ist so ein toller, großer Bruder. Ich freue mich schon so sehr darauf, wenn meine Jungs miteinander spielen können. Wir sind unendlich glücklich", kommentierte sie ihren Beitrag.

Anzeige Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König mit ihrem Sohn Damian im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jenny so etwas Intimes im Netz thematisiert? Es ist gut, dass solche Themen normalisiert werden. Ich finde das etwas zu privat... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de