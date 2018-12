William Hathaway setzte sich in seinem Beruf immer wieder einem enormen Risiko aus – und starb schlussendlich bei einer alltäglichen Fahrt im Auto. Dank der TV-Serie "Wicked Tuna" auf dem Informationssender National Geographic war der amerikanische Hochseefischer zu einer nationalen Berühmtheit geworden: In mutigen Kämpfen stellte sich der 36-Jährige tagtäglich den Mächten der See. Jetzt ist er bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Wie E! News berichtet, soll der Amerikaner am Samstag in Salisbury im Bundesstaat Maryland in einen fatalen Auto-Crash verwickelt worden und anschließend gestorben sein. Dem Online-Portal zufolge habe ein fremder Wagen vor William abrupt gedreht, weswegen der ausweichen musste und in einem Graben gelandet war. Dort habe der Airbag nicht schnell genug reagiert. Das Unglück sei daraufhin von Passanten bei der Polizei gemeldet worden.

Für seine Frau Molly Malone dürfte das Ableben ihres Mannes und Kindsvaters besonders schlimm gewesen sein – denn laut E! habe der Bartträger sich nur kurz nach dem Unfall noch bei ihr gemeldet und gesagt, dass alles okay sei. Beim Auffinden des Autos soll William jedoch nicht mehr bei Bewusstsein gewesen sein.

Facebook / William Hathaway William Hathaway, amerikanischer TV-Star

Facebook / Molly Mallone Hathaway William Hathaway und seine Frau Mary Malone

Facebook / William Hathaway William Hathaway mit seinem Baby



