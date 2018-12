Sie ist Miss Universe 2018! Auch in diesem Jahr versammelten sich wieder die schönsten Frauen der Welt, um den begehrten Titel zu ergattern. Die Kandidatinnen stammten aus 94 Ländern und traten unter den prüfenden Blicken von sieben Jurorinnen gegeneinander an. Im Jahr 2017 setzte sich Beauty Demi-Leigh Nel-Peters (23) aus Südafrika gegen ihre Kontrahentinnen durch und ergatterte die berühmte Schärpe. Dieses Jahr wurde Catriona Gray von den Philippinen als Schönheitskönigin gekrönt!

Das Mega-Event fand dieses Mal in Thailands Hauptstadt Bangkok statt. Nachdem die brünette Schönheit am Sonntagabend erfolgreich mehrere Catwalks in Bikini und Abendgarderobe absolviert und eine überzeugende Rede gehalten hatte, war es so weit: Vorjahressiegerin Demi-Leigh setzte Catriona die berüchtigte Krone auf und kürte sie zur Miss Universe 2018! Damit ging der Titel zum dritten Mal seit der ersten Verleihung 1952 an eine Filipina.

Als Demi-Leigh ihre Nachfolgerin ehrte, gab sie der 24-Jährigen noch einen Rat mit auf den Weg, wie sie Hollywood Life verriet: "Nimm alles mit. Lebe es, atme es ein", berichtete das südafrikanische Model. Was sagt ihr zu der neuen Miss Universe? Stimmt ab!

LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Images Catriona Gray, Miss Universe 2018

LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Images Catriona Gray (Miss Universe 2018) und Demi-Leigh Nel-Peters (Miss Universe 2017)

Matthew Eisman/Getty Images for Beatycon Demi-Leigh Nel-Peters, Miss Universe 2017

