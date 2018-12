Sie gehört bei vielen genauso zum alljährlichen Silvester-Programm, wie Sekt und Raketen: Die Folge "Der Silvesterpunsch" aus der Kultserie "Ein Herz und eine Seele". Jedes Jahr stoßen Ekel Alfred Tetzlaff (Heinz Schubert), seine Frau Else (Elisabeth Wiedemann), seine Tochter Rita (Hildegard Krekel, ✝60) und Schwiegersohn Michael (Diether Krebs) mit einem – am Ende mehr als starken – Punsch aufs neue Jahr an. Seit 45 Jahren flackert die feuchtfröhliche Silvesterparty bereits über die Bildschirme. Alle vier Hauptdarsteller sind mittlerweile verstorben. Aus dem alljährlichen Fernsehprogramm ist der Klamauk-Klassiker trotzdem nicht mehr wegzudenken. Promiflash präsentiert euch in diesem Jahr drei Fun-Facts zu dem Silvester-Klassiker.

1. Michael und Rita waren auch in Wirklichkeit ein Paar!

In "Ein Herz und eine Seele" spielten Hildegard Krekel und Diether Krebs jahrelang ein Ehepaar. Im wahren Leben waren sie zu dieser Zeit auch zusammen – allerdings nie verheiratet. Hildegard hatte ihrem damaligen Freund sogar die Rolle als "Sozi-Schwiegersohn" überhaupt erst verschafft.

2. Die Silvester-Folge wurde ursprünglich falsch geschrieben!

Mittlerweile findet man die Kult-Episode in Fernsehzeitschriften unter dem Titel "Der Silvesterpunsch". Das ist allerdings nicht der ursprüngliche Name. Bei der Erstausstrahlung 1973 hieß die Comedy-Serie noch "Der Sylvesterpunsch", schlichtweg ein Rechtschreibfehler. Die Schreibweise mit einem Ypsilon gilt nämlich nur für den gleichnamigen Vornamen. Über diesen kleinen Tippfehler kann man übrigens jedes Jahr aufs neue schmunzeln: Er steht so auch im Vorspann.

3. Die Silvester-Folge war die erste, die in Farbe ausgestrahlt wurde!

"Der Silvesterpunsch" war schon die zwölfte Folge der erfolgreichen Kult-Show. Bis dahin mussten sich die Zuschauer allerdings immer mit einer Schwarz-Weiß-Variante begnügen. Ab dem 31.12.1973 – also ab der Silvester-Folge – kam "Ein Herz und eine Seele" dann immer in Farbe.

