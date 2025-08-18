Nach Trennung von Laura: Pietro Lombardi ist wohl abgetaucht

Nach dem großen Beziehungs-Aus von Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) herrscht nun Rätselraten um den Verbleib des Sängers. Am vergangenen Sonntag gab Laura völlig überraschend im Netz bekannt, dass die Beziehung beendet sei. Am selben Tag soll es laut Informationen der Bild-Zeitung zu einem heftigen Streit zwischen den beiden gekommen sein. Dabei soll Laura ihrem Verlobten vorgeworfen haben, sie mit den beiden kleinen Kindern, den Hunden und den Vorbereitungen für einen Umzug allein zu lassen. Im Zuge der Auseinandersetzung verließ Pietro zunächst das gemeinsame Haus, kehrte kurz darauf zurück und packte einen Koffer. Gegen 19.30 Uhr verschwand er erneut und seitdem fehle von ihm jede Spur.

Laut Bild-Informationen habe es bereits zuvor Anzeichen für eine Trennung gegeben. Besonders die Herausforderungen im Familienalltag sollen die Beziehung zunehmend belastet haben. Laura, die sich aktuell mit ihren beiden jüngsten Söhnen Leano Romeo und Amelio Elija zu Hause aufhält, wird demnach von ihrer Familie und Freunden unterstützt. Bereits im November 2024 sorgte ein heftiger Streit des Paares für Schlagzeilen, der sogar in einem Polizeieinsatz endete. Nach diesem Vorfall hatten beide betont, an ihrer Liebe arbeiten zu wollen und einen Neustart zu planen.

Für die breite Öffentlichkeit galten Laura und Pietro lange Zeit als Traumpaar. Pietro, der durch Deutschland sucht den Superstar bekannt wurde, und Laura teilten regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit ihren Fans auf Social Media. Neben ihrem turbulenten Beziehungsleben war auch die Geburt ihrer beiden Söhne ein großes Thema. Ihre Follower freuten sich stets über die Familienbilder, die kleine Momente des Glücks zeigten. Der überraschende Bruch zwischen den beiden lässt viele Fragen offen, und Pietros plötzlicher Rückzug sorgt weiterhin für Spekulationen. Ob der Sänger bald ein Lebenszeichen von sich geben wird, bleibt jetzt abzuwarten.

ActionPress Pietro Lombardi bei DSDS 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn Amelio

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit Laura Maria Rypa und ihrem neuen Hund