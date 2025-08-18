Nach Trennung von Annika: Schwiegertochter-Ingo ist vergeben

Im Mai dieses Jahres erreichten Fans überraschende Nachrichten: Das einstige Schwiegertochter gesucht-Traumpaar bestehend aus Ingo (34) und Annika, hat nach sechs gemeinsamen Jahren sein Ehe-Aus bekannt gegeben. Ingo ging es nach der Trennung sehr schlecht, doch schnell begab er sich wieder auf die Partnerinnensuche – die ihm jetzt wohl geglückt ist. Wie der TV-Star auf Instagram angibt, ist er frisch verliebt. Als ein Fan ihm öffentlich zur neuen Liebe gratuliert, reagiert Ingo enthusiastisch: "Dankesehr, bin auch echt sehr glücklich mit meiner neuen Freundin."

Doch dabei belässt es der 34-Jährige nicht – einen kleinen Seitenhieb gegen seine Ex-Partnerin Annika kann er sich offenbar nicht verkneifen: "Ich bin glücklich vergeben und wünschte, ich hätte sie schon vor sechs Jahren kennengelernt." Seine neue Freundin will der Realitystar vorerst noch vor der Öffentlichkeit verstecken. Doch das soll nicht so bleiben. Wie Ingo verrät, will er seine Liebste auf einem bevorstehenden Event seines Freunds Eric Sindermann (37) präsentieren. Wann genau das sein wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Auch Annika ist bereits wieder vergeben. Nur wenige Tage nach der Verkündung ihrer Trennung gab die ehemalige "Schwiegertochter gesucht"-Teilnehmerin bekannt, wieder in festen Händen zu sein. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte sie Bilder, auf denen sie innig mit ihrem neuen Freund Daniel knutschte. Doch damit nicht genug: Annika heizte sogar Verlobungsgerüchte an. Auf einem Schnappschuss tragen beide dieselben Ringe, während sie sich an den Händen halten. "Nach 15 Jahren haben wir wieder zueinandergefunden und dieses Mal für immer. Ich liebe dich", schrieb sie zu der verdächtigen Fotoreihe.

Anzeige Anzeige

Instagram / ingo_von_schwiegertochter Ingo, "Schwiegertochter gesucht"-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / ingonator_official Ingo Peters, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / annikapeters90 Annika Peters und ihr neuer Partner Daniel

Anzeige