Vom Verlust geprägt: HealthyMandy über ihre Still-Erfahrung

HealthyMandy (30) sprach kürzlich in sozialen Medien über ein Thema, das ihr sehr am Herzen liegt: das Stillen. Die Influencerin und ihr Mann FitnessOskar (34) wurden im Mai 2024 Eltern eines Sohnes, den sie liebevoll "Popps" nennen. Ein Follower wollte wissen, ob die Influencerin ihren Sohn noch stillt. Ihre Antwort: "Yes! Ich glaube, für mich ist es einfach so ein emotionales Thema." Sie erklärte, dass sie zunächst geplant habe, ein Jahr zu stillen, aber dies inzwischen lockerer sehe. Besonders betonte sie: "Lasst euch von niemandem sagen, wie lange ihr zu stillen habt."

Der emotionale Hintergrund ihrer Aussage liegt in einem großen Verlust. HealthyMandy und ihr Mann hatten bereits einen Sohn namens Rio, den sie durch eine seltene Autoimmunerkrankung verloren. Er starb nach nur 145 Tagen. Während dieser schweren Zeit hatte die Bloggerin vier bis fünf Monate Muttermilch abgepumpt – auch während einer Chemotherapie. Dass sie ihn nicht wie gewünscht stillen konnte und nach dem schrecklichen Verlust plötzlich abstillen musste, hat tiefe Spuren hinterlassen. Mit Popps nimmt sie sich deshalb besonders viel Zeit und will darauf achten, dass er selbst entscheidet, wann er keine Muttermilch mehr braucht.

Erst vor wenigen Wochen gab Mandy in der Talkshow "deep und deutlich" einen besonders berührenden Einblick in ihr Leben nach dem Verlust von Rio. Sie erzählte: "Er ist für immer ein Teil unseres Lebens, und wir wissen, er wacht über uns." Trotz dieses schmerzlichen Schicksalsschlags durfte die Influencerin wenige Monate später ein neues Wunder erleben und einen gesunden Sohn zur Welt bringen. Dennoch blieb die Angst während der gesamten Schwangerschaft ihr ständiger Begleiter. "Ich habe versucht, alles zu machen, was in meiner Macht stand, aber es war nicht einfach", berichtete die Familienbloggerin ehrlich in der Sendung.

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy mit ihrem Sohn, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy Influencer FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Sohn, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy im Juni 2023