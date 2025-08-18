"Das Kanu des Manitu" ist jetzt schon großer Kassenschlager

Michael Bully Herbig (57) feiert mit seinem neuen Film "Das Kanu des Manitu" einen Riesenerfolg an den deutschen Kinokassen. Die Fortsetzung der Western-Parodie "Der Schuh des Manitu", die am 14. August gestartet ist, lockte trotz sommerlicher Temperaturen allein am ersten Wochenende sensationelle 770.000 Zuschauer in die Kinos. Damit hat der Streifen laut InsideKino den bislang besten Kinostart eines deutschen Films seit der Corona-Pandemie hingelegt.

Die Erfolgsgeschichte könnte jedoch noch lange nicht vorbei sein. Bei einer Zuschauerzahl von über drei Millionen winkt dem Sequel die Goldene Leinwand, eine der begehrtesten Auszeichnungen der Branche. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Marke geknackt wird, ist hoch. Ob eine weitere Fortsetzung folgt, bleibt allerdings abzuwarten. Bei einer Pressekonferenz deutete Bully an, bereits Pläne für einen dritten Teil im Kopf zu haben, als er das Drehbuch für "Das Kanu des Manitu" schrieb. Obwohl dieser Plan bisher nicht umgesetzt wurde, sorgt eine Post-Credit-Szene im Film dafür, dass Fans nun auf noch weitere Abenteuer hoffen dürfen.

Obwohl die Zahlen an den Kinokassen für sich sprechen, gab es von den Kritikern gemischte Reaktionen. Besonders die Darstellung des von Bully selbst gespielten Winnetouch, der in seiner markanten Art im ersten Teil von vielen als Highlight gefeiert wurde, stößt diesmal auf geteilte Meinungen. Der Ton des Films wird als vorsichtiger und weniger riskant beschrieben, was viele jedoch nicht davon abhält, ins Kino zu strömen.

Getty Images Christian Tramitz, Michael Bully Herbig und Rick Kavanian bei der "Das Kanu des Manitu"-PK

United Archives GmbH Michael Bully Herbig und Christian Tramitz in "Der Schuh des Manitu"

Getty Images Der Cast von "Das Kanu des Manitu", 2025