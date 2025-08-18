Pete Davidson fühlt sich wegen Schwangerschaft schuldig

Diese Nachricht war eine ziemliche Überraschung: Pete Davidson (31) und seine Freundin Elsie Hewitt erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Auf Instagram verkündete das Paar die frohe Botschaft bereits am 16. Juli, ehe es am 27. Juli bei der Premiere von "The Pickup" gemeinsam über den roten Teppich schritt. Doch so groß die Freude des Comedians über den Nachwuchs auch ist, mischten sich dennoch auch ungewohnte Emotionen hinzu. "Ich fühle mich schlecht für meine Freundin, weil ich so viel Aufmerksamkeit mitbringe", gestand Pete am vergangenen Mittwoch in der Radiosendung The Breakfast Club.

Für Elsie, die ein sehr privates Leben bevorzugt, bedeutet die Schwangerschaft bislang offenbar eine besondere Herausforderung unter ungewohnter Beobachtung. Pete betonte zwar, dass sie ihn nie für die mediale Aufmerksamkeit verantwortlich gemacht habe, dennoch empfinde er eine gewisse Schuld. "Ich hätte ihr gerne die ideale Schwangerschaft ermöglicht, die viele Frauen genießen dürfen", erklärte er weiter. Zugleich unterstrich Pete jedoch, wie sehr er sich auf die Geburt freue, und fügte hinzu, dass die werdende Mutter seiner Meinung nach "eine großartige Mama" sein werde. Schon in der Vergangenheit hatte sich Pete als absoluter Familienmensch bezeichnet und davon geschwärmt, eines Tages Vater zu werden.

Pete äußerte schon früh seinen großen Wunsch, Vater zu werden, und sprach 2022 in Kevin Harts (46) Show "Hart to Heart" darüber, wie sehr ihm der Gedanke, eine Familie zu gründen, am Herzen liegt. Der Tod seines eigenen Vaters, der starb, als Pete gerade einmal sieben Jahre alt war, hat den Schauspieler zutiefst geprägt. "Ich möchte da sein und etwas geben, was ich in meiner Kindheit nicht hatte", sagte er einmal im Gespräch mit Charlamagne Tha God. Nun scheint sich dieser lang gehegte Traum zu erfüllen – ein bedeutender Schritt für Pete, der ihn emotional macht und mit Vorfreude erfüllt.

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson, Model und Schauspieler

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson bei der Weltpremiere von "The Pickup" am 27. Juli 2025 in Los Angeles

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson, Mai 2025