"Als Baby liegen gelassen": Jasmin Herren wurde adoptiert

Jasmin Herren (46) hat ein bewegendes Geheimnis aus ihrer Vergangenheit offenbart. Im Gespräch mit ihren Mitstreitern Kevin Schäfer und Sara Kulka (35) in der Villa der Versuchung erzählte der Reality-TV-Star, dass er als Baby im Krankenhaus ausgesetzt wurde. "Meine leibliche Mutter hat mich im Krankenhaus liegen lassen. Sie wollte lieber nach Ibiza und feiern – sie hat mich mit 16 gekriegt", erklärte Jasmin sichtlich emotional. Ihre Großmutter nahm sie schließlich bei sich auf und zog sie groß. "Für mich ist meine Oma meine Mutter", fügte sie hinzu. Die Geschichte ließ ihre Mitbewohner betroffen zurück.

Jasmin sprach auch offen über ihre eigene Tochter, die sie mit 21 Jahren zur Welt brachte. Sie gestand, dass sie ihrer Tochter nicht das Leben bieten konnte, das sie sich selbst für sie gewünscht hätte. "Darum denken alle, dass ich kein Kind habe, aber doch habe ich. Ich wollte es besser machen als meine leibliche Mutter, aber habe es leider nicht hinbekommen", erzählte sie. Ihre Tochter lebt seit Jahren in einer Pflegefamilie mit weiteren Geschwistern, in der sie laut Jasmin gut aufgehoben ist. Zuletzt hatte Jasmin jedoch keinen Kontakt mehr – diesen verweigere das Mädchen.

Innerhalb des Formats ließ Jasmin auch das Leben mit ihrem verstorbenen Ehemann Willi Herren (†45) Revue passieren und sprach offen über die finanziellen Schwierigkeiten, die sie nach seinem Tod belasten. "Der hat halt einfach Geld aus dem Schrank genommen und verteilt in der Gegend", erzählte sie und ging sogar noch weiter: "Oder für 5.000 Euro Koks gekauft und du weinst, weil dein Geld weg ist." Die Sängerin gab an, 128.000 Euro in Willi investiert zu haben und sogar zwei Jahre lang Unterhalt für seine Kinder gezahlt zu haben, die nicht ihre eigenen sind.

Anzeige Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren