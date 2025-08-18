Jannik Kontalis meldet sich zur Partynacht mit Bill Kaulitz

In den vergangenen Tagen war Jannik Kontalis (29) und Bill Kaulitz' (35) Partyflirt bei vielen Fans das Gesprächsthema Nummer eins. Nach vielen Gerüchten meldet sich nun der Ex-Freund von Yeliz Koc (31) höchstpersönlich zu dem Aufruhr und verrät auf Instagram: "Das war einer der schönsten Abende in meinem Leben." Dazu teilt er ein Foto, auf dem er gemeinsam mit Bill und einer großen Flasche Champagner posiert. Der Moët sei ein Geschenk des Tokio Hotel-Frontmanns zu Janniks Geburtstag gewesen. Abschließend richtet sich der Realitystar mit einem frechen Kommentar an seine Kritiker: "Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben... und jetzt f*ckt euch alle."

Mit seinem Post reagiert Jannik offenbar auf die vielen Reaktionen zu einem Clip, der am Wochenende viral ging. Darauf sah man, wie sich Bill und der TV-Casanova in einem Berliner Klub innig unterhielten. Die Hand des Mönchengladbachers war dabei auf dem Oberschenkel des Musikers. Jonathan Steinig (29), der die Party organisiert hatte, berichtete gegenüber Promiflash: "Bill und Jannik waren den ganzen Abend über zusammen auf meiner Party." Er beschrieb die Stimmung zwischen den beiden TV-Stars als "sehr flirty".

Einige Fans waren alles andere als begeistert von dem Video. Sie vermuteten, dass sich Jannik ein Beispiel an Bills Ex-Freund Marc Eggers (38) nehmen und von der Prominenz des Popstars profitieren wollte. Auch Julian Stoeckel (38) unterstellte dem Prominent getrennt-Teilnehmer falsche Absichten. "Der Nächste, der so tut, als wäre er scharf auf 'Boys', um in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu kommen? Wie armselig!", kommentierte er unter einem Promiflash-Beitrag im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Anzeige Anzeige

Getty Images Julian Stoeckel, Entertainer