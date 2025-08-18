Pause ade: Bonnie Blue datet nach ihrer Scheidung wieder

Bonnie Blue hat offenbar ihr Herz erneut verschenkt. Nur wenige Monate nach ihrer Scheidung von ihrem langjährigen Ehemann Oliver Davidson verriet die ehemalige OnlyFans-Künstlerin bei einem Auftritt in der Radioshow "The Kyle & Jackie O Show": "Ich habe ein Date morgen Abend." Sie ließ durchblicken, dass es sich bei ihrem neuen Interesse um jemanden handelt, den sie schon länger kennt. Ob aus dem Treffen mehr werden könnte, ließ das Model offen, betonte jedoch, dass sie glücklich sei und ihr neuer Bekannter ihre Lebensweise akzeptieren müsse.

Im März machte Bonnie ihre Scheidung von Jugendfreund Oliver öffentlich. Die Trennung habe aber nichts mit ihrer Arbeit oder ihren legendären Eskapaden – darunter der Weltrekord von 1.057 Partnern in zwölf Stunden – zu tun, betonte sie. Nach über zehn gemeinsamen Jahren hätten sie sich schlicht auseinandergelebt. Trotz Liebes-Aus verstehen sich die beiden jedoch weiterhin gut – und Oliver unterstützt Bonnie sogar noch hinter den Kulissen ihrer Karriere.

Bonnie hat wiederholt betont, dass ihre Arbeit Priorität hat und ihre Lebensfreude mitbestimmt. Schon zu Beginn ihrer Beziehung stieß ihr außergewöhnlicher Karriereweg bei ihrem Ex-Mann auf Unterstützung. Es war Oliver, der ihr den Anstoß zu ihrem Wechsel in die Erotikbranche gab, nachdem sie ihre Laufbahn in der Personalvermittlung aufgegeben hatte. Die Eheleute hatten 2022 den Bund fürs Leben geschlossen, nachdem sie sich als Teenager kennengelernt hatten. Ihr Umzug an die Gold Coast in Australien markierte einen Wendepunkt, der Bonnie beruflich und nun auch persönlich zu neuen Ufern führte.

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Erotikmodel

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star