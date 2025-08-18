Neu-Single Danni Büchner begeistert mit frechem Leo-Bikini

Danni Büchner (47) lebt mit ihrer Familie auf Mallorca. Die Vorzüge der Urlaubsinsel beweist die Reality Queens-Bekanntheit ihren Fans nun einmal mehr auf Instagram. In ihrem neuesten Post zeigt sich die Auswanderin in einem Bikini mit Leopardenmuster, während hinter ihr das Mittelmeer glitzert. Mit Sonnenbrille und einem Drink in der Hand ist sie für den Sommer auf den Balearen perfekt gerüstet. Zu dem Schnappschuss schreibt die Influencerin: "Sommer, Mallorca und gute Freunde." Gleichzeitig gibt sie ihren Followern noch einen Rat mit auf den Weg: "Zur Erinnerung: Du musst nichts beweisen. Du bist schon genug."

Im Netz hatte Danni schon lange nicht mehr über ihr Liebesleben gesprochen. Viele Fans vermuteten, dass die fünffache Mutter zu beschäftigt für eine Beziehung wäre. Doch auf Social Media verriet sie vor wenigen Tagen, dass sie noch vor Kurzem vergeben war. "Ich bin noch gar nicht so lange Single", ließ sie ihre Follower wissen. Weitere Details plauderte die Beauty allerdings nicht aus. Um wen es sich bei ihrem Partner gehandelt hat, bleibt also weiterhin ein Geheimnis. Die gebürtige Düsseldorferin scheint immerhin unter der Trennung nicht zu leiden: "Ich bin absolut glücklich mit meiner momentanen Situation."

Mallorca ist nun schon seit einigen Jahren der Lebensmittelpunkt von Dannis Familie. Ihre Tochter Joelina Karabas (25) verließ die Insel dennoch vor einigen Monaten. Im Promiflash-Interview berichtete das Familienoberhaupt kürzlich davon: "Ich weiß noch, wie schwer der Abschied war – für uns alle. Joelina ist ein Familienmensch, genau wie ich. Aber ich wusste auch, dass sie diesen Schritt braucht, um zu wachsen."

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Realitystar

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, TV-Bekanntheit

Getty Images Daniela Büchner und Joelina Karabas im Oktober 2022