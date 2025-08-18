Nach Trennung von Pietro: Zieht Laura Maria Rypa nun aus?

Am Sonntagnachmittag ließ Laura Maria Rypa (29) auf Instagram die Bombe platzen: Die Beziehung zu Pietro Lombardi (33) ist vorbei! "Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen", erklärte die Influencerin in ihrem Post, ohne Pietros Namen zu nennen. Kurz darauf wurde es turbulent am gemeinsamen Haus des Paares, wie RTL berichtet. Ein Mann wurde beobachtet, wie er einen Koffer in Lauras Auto lud, während Pietro selbst kurze Zeit später das Anwesen betrat. Augenzeugen berichten von einer lautstarken Auseinandersetzung in der Villa, bevor der Sänger das Haus verließ. Laura blieb zunächst vor Ort.

Ob Laura tatsächlich auszieht, ist noch unklar. Zwar spricht vieles für einen Umzug, insbesondere der Koffer in ihrem Auto lässt darauf schließen, doch bisher blieb eine offizielle Bestätigung aus. Das Paar selbst hält sich bedeckt, was das weitere Zusammenleben oder mögliche Streitfragen rund um ihre beiden gemeinsamen Söhne betrifft. Schließlich ist ihr kleiner Sohn Amelio gerade erst vor rund einem Jahr zur Welt gekommen. In einem Teil des Trennungsstatements machten Laura und Pietro deutlich, dass sie diese schwierige Phase so privat wie möglich halten möchten: "Für uns ist es wichtig, diesen Schritt in Ruhe und im Privaten zu gehen."

Die On-off-Beziehung von Pietro und Laura beschäftigte ihre Fans immer wieder. Das Paar kam 2020 zusammen, trennte sich jedoch schon zahlreiche Male. Insbesondere ein Polizeieinsatz in ihrem Zuhause im Oktober 2024 sorgte für Schlagzeilen und Spekulationen. Bislang gaben die beiden dem gemeinsamen Glück immer wieder eine neue Chance – doch diesmal scheint das Liebes-Aus ernst zu sein. Der Abschied in Lauras Social-Media-Post klingt nach einer endgültigen Entscheidung.

IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa, November 2023

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn, März 2025