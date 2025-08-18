"Tatort"-Star Torsten Michaelis mit 64 Jahren verstorben

Es gibt traurige Nachrichten aus der Schauspielwelt. Torsten Michaelis ist im Alter von 64 Jahren verstorben. Der Synchronsprecher René Dawn-Claude machte dies auf seinem Instagram-Profil bekannt. In einem berührenden Post schrieb er: "Ich bereue es, niemals ein gemeinsames Foto mit dir gemacht zu haben, obwohl wir so oft miteinander gearbeitet haben. Ich hatte immer zu viel Respekt vor dir, um danach zu fragen, weil du für mich so eine Erscheinung warst." Die beiden arbeiteten gemeinsam an mehreren Projekten, die René für immer in Erinnerung behalten werde. Weitere Details zum Tod des Künstlers sind noch nicht bekannt.

Torsten (†64) war sowohl vor der Kamera als auch hinter dem Mikrofon äußerst gefragt. In der beliebten Tatort-Reihe spielte er den Kriminaldirektor Stefan Bitomsky, den Vorgesetzten von Maria Furtwänglers (58) Figur Charlotte Lindholm. Auch in Formaten wie "Polizeiruf 110", "SOKO Wismar" und In aller Freundschaft war er ein bekanntes Gesicht. Neben seinen TV-Auftritten war Torsten auch ein gefragter Synchronsprecher. Seine markante Stimme verlieh er unter anderem Sean Bean (66) in Game of Thrones und Wesley Snipes (63) in der "Blade"-Filmreihe, wodurch er einem breiten Publikum zusätzlich im Gedächtnis blieb. Zuletzt begeisterte er die Zuschauer von Wilson Gonzalez Ochsenknechts (35) "Späti" in seiner Rolle als Stammgast Helmut.

Über das Privatleben des 64-Jährigen ist nur wenig bekannt. Torsten war verheiratet und lebte in Berlin. Sein Bruder ist der Sänger und Komponist Dirk Michaelis, mit dem er eine enge Beziehung pflegte. Im Gespräch mit Superillu erklärte Dirk einst in einem gemeinsamen Interview: "Wegen unseres jeweiligen Berufs sehen wir uns natürlich unregelmäßig. Aber wir schaffen uns Zeitfenster, und die werden dann auch eingehalten. Und natürlich halten wir uns über alles auf dem Laufenden."

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Torsten Michaelis, Schauspieler

Anzeige Anzeige

IMAGO / Hartenfelser Torsten Michael, Oktober 2018

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Torsten Michaelis, Oktober 2011

Anzeige